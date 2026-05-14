El Gobierno pedirá licencia próximamente para levantar 280 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València

Casa 47, la empresa estatal responsable de Vivienda, ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de València para anunciarle que dentro de aproximadamente dos meses pedirá licencia para la construcción de 280 viviendas en el antiguo Cuartel de Ingenieros y solicitarle la "máxima colaboración" y celeridad en la concesión de la misma. Según fuentes oficiales, la reunión ha resultado satisfactoria y con claro ánimo de colaboración, lo que viene a rebajar la tensión que se había instalado en ambas administraciones por este PAI de la calle San Vicente, en el que también está el viejo Parque de Artillería.

El encuentro ha estado liderado por la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, y el concejal de Urbanismo, Juan Giner. La reunión se ha celebrado en el Ayuntamiento de València y, según fuentes de la Delegación del Gobierno, han salido satisfechos del encuentro. Recientemente, Ayuntamiento y Generalitat, por una parte, y gobierno, por otra, se habían acusado de inactividad en un problema tan importante como el de la vivienda y de retención de las licencias que estaban pidiendo. Pero después de esta reunión parece que ambas cuestiones han quedado resueltas o al menos encauzadas.

Dos proyectos en marcha

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, durante la reunión Leire Iglesias ha comunicado a los responsables municipales su intención de pedir licencia dentro de dos meses aproximadamente para la construcción de 280 viviendas públicas en el PAI del Cuartel de Ingenieros, donde el gobierno proyecta un total de 438 pisos. Así mismo, se ha pedido "la máxima colaboración" para la obtención de esa licencia, que afecta a tres parcelas del PAI.

CASA 47 ha pedido también colaboración para la urbanización de los terrenos del viejo Parque de Artillería, que está a escasos metros del Cuartel de Ingenieros, en la misma calle San Vicente. El Gobierno tiene previsto construir allí más de 600 viviendas, pero en este caso el proyecto va más retrasado, aún pendiente de la urbanización.

En ambos casos, todo indica, según las fuentes, que el Gobierno municipal ha ofrecido la colaboración que pedían. De hecho, para el caso del Parque de Artillería, se ha acordado crear un equipo de trabajo conjunto que vaya realizando y supervisando todos los informes necesarios en estos casos. Así mismo, se ha acordado pedir a la Conselleria de Cultura que acelere un informe de arqueología que falta todavía, pues el que expidió en su día es para la urbanización y faltaría otro para la edificación, han precisado las fuentes.

Confirmación del acuerdo

También por parte del ayuntamiento se considera positiva esta reunión, que habían solicitado desde València. Fuentes de Urbanismo han confirmado la propuesta de licencias realizada por Casa 47 y aseguran que el consistorio dará "prioridad absoluta" a estos proyectos cuando lleguen a la mesa. Es más, aseguran que esa colaboración ha existido siempre, prueba de lo cual es que "la licencia para la reunificación de parcelas en el PAI de Ingenieros fue concedida en menos de dos meses".

Han confirmado, así mismo, que hay un acuerdo para colaborar en el Parque de Artillería. "Hemos quedado -dicen las fuentes- en que cuando se cierre el equipo redactor del proyecto de urbanización se pongan en contacto con nuestros técnicos para coordinarse y ajustarse a las exigencias del ayuntamiento", aseguran las fuentes.

Noticias relacionadas

En lo que no han se ha podido avanzar, según las fuentes, es en el futuro de las viviendas y solares de la Sareb. El Ayuntamiento de València está interesado en este patrimonio público para aumentar el parque de vivienda, pero los representantes de CASA 47 no ha podido dar respuesta al no haber recibido todavía ninguna de estas viviendas. "Le hemos hecho un mapa de Casa 47, pero todavía no saben qué hará la Sareb", han asegurado las fuentes de la Delegación del Gobierno.