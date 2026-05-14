Los mercadillos denuncian un incremento de robos "tras la reducción de la vigilancia policial"

Los vendedores de los mercadillos de València han denunciado un fuerte incremento de los robos y la delincuencia después de que se haya reducido la vigilancia policial en estos populares espacios. Según dicen, la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local de València se encargaba de garantizar la seguridad de los mercados extraordinarios, pero después de Fallas, han dejado de prestar ese servicio y las unidades de distrito, que supuestamente deberían sustituirles, no hacen el mismo servicio. La consecuencia es un fuerte aumento de robos en los vehículos, en las cajas y a los propios clientes, pues también hay grupos de carteristas que ellos mismos tienen controlados.

Los mercados extraordinarios de València se montan todas las semanas junto a los mercados municipales de la ciudad y agrupan, incluyendo el rastro y la Plaza Redonda, a más de mil familias. Sus vendedores están agrupados en varias asociaciones y todas están de acuerdo en denunciar la situación de inseguridad que se está viviendo desde hace tres meses aproximadamente.

Según Rosa María Merino Ferrer, presidenta de AISCE, la seguridad de los mercadillos la venía prestando la USAP de la Policía Local. Solo dejaba de prestar este servicio durante las Fallas, ya que era requerida en otras partes. Pero al finalizar las fiestas volvía la protección. Este año, sin embargo, dice Rosa María Merino, no han vuelto y cuando han preguntado qué pasaba les han explicado que ahora se encarga de ese trabajo cada Unidad de Distrito. "Pero no es así, porque lo único que hacen es venir por las mañanas con la grúa para retirar coches y luego ya no están", explica Merino. "Ni siquiera hacen servicios discrecionales", añade.

La consecuencia de todo ello es un "aumento de la delincuencia". Según dice, "los vendedores ya no pueden más". "Se ha corrido la voz de que no hay vigilancia y los robos son constantes y a todas horas: abren los coches, se llevan la recaudación, nos quitan cosas y se las quitan a los clientes", explican, todo ello, eso sí, al descuido, no con violencia, dice.

Para tratar de resolver el problema, los vendedores han hablado con el concejal de Mercados, Santiago Ballester, para que a su vez le traslade la petición del responsable de Policía Local, Jesús Carbonell, pero "aún no nos hemos reunido". "Con la inseguridad que se ha creado, la gente está dejando de venir", lamenta.

Moción socialista

Estos problemas han llegado al Partido Socialista y el grupo municipal ha anunciado una moción que recoge las peticiones de los vendedores y que estos aprueban. El concejal socialista Javier Mateo ha exigido al gobierno de María José Catalá una respuesta inmediata ante la situación que están viviendo los mercados extraordinarios de València "después de que el Ayuntamiento haya dejado de enviar efectivos de la Policía Local para prestar el servicio de control y regulación que se realizaba hasta antes de Fallas".

“El gobierno de Catalá no puede seguir mirando hacia otro lado ante los problemas de los mercados extraordinarios de Valencia. Hablamos de seguridad, de falta de presencia policial en los mercadillos, de señalización deficiente, de vehículos que impiden el montaje y de una coordinación municipal que no está funcionando. Los vendedores y vendedoras llevan tiempo trasladando estas necesidades y merecen respuestas, no excusas y mucho menos faltas de respeto”, ha manifestado el concejal socialista.

Ante esta situación, el edil del PSPV ha reclamado la convocatoria urgente de una mesa de trabajo en la que participen representantes del sector, Policía Local, el área de Movilidad, Protección Civil y el servicio municipal de Mercados para abordar soluciones inmediatas y coordinadas. “Por eso, desde el Partido Socialista proponemos una mesa de trabajo urgente con el sector, con la policía local, con movilidad, con protección civil y con mercados, un plan de seguridad y delimitación con vallas y mejor señalización y un protocolo claro para que cada mercado funcione con orden, seguridad y respeto”, ha precisado Mateo.

El concejal socialista ha advertido de que los mercados extraordinarios cumplen una “función económica y social fundamental en los barrios de la ciudad” y ha criticado que el gobierno municipal esté dejando “sin recursos ni coordinación un servicio esencial para cientos de vendedores y miles de vecinos y vecinas que acuden semanalmente a estos espacios”.

Respuesta municipal

El concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, en respuesta a la oposición, ha señalado que “no es cierto que no haya presencia policial en el entorno de los mercados de venta ambulante”. Según ha explicado, “hasta el momento el control policial se realizaba por la USAP, pero debido precisamente a la bajada de hurtos en dichos entornos el servicio policial se realiza ahora por las unidades de cada distrito, dado que la USAP es una unidad dedicada a servicios que revisten mayor conflictividad”. En cualquier caso, ha proseguido Carbonell, “si la Policía Local recibiera información acerca de algún repunte en la comisión de delitos reforzaría su presencia”.

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En cuanto al control del aparcamiento irregular en el entorno de los mercados, las denuncias practicadas en los primeros cuatro meses del año 2026 ascienden a 517, en línea con las 500 practicadas en el mismo periodo de 2024 y 2025. Si se comparan ejercicios completos, cabe señalar que en el último año completo del gobierno anterior, que fue 2022, la cifra de denuncias ascendió a 1.744, frente a las 1.861 en el año 2025. “Por tanto, no existe dejación de funciones en dicho control”, ha destacado el concejal de Policía Local.