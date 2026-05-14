Nueva alcaldesa para Cases de Bàrcena tras la muerte de su anterior regidor

La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada de la concejala de Participación, Acción Vecinal y Pedanías, Julia Climent, ha recibido este mediodía en alcaldía a la nueva alcaldesa pedánea de Les Cases de Bàrcena, Mari Carmen Gimeno Garrido. La nueva alcaldesa pedánea sustituye en el cargo a José Manuel Gimeno Rodrigo, quien falleció el mes pasado. Mari Carmen Gimeno Garrido, nacida el 2 de mayo de 1974, será alcaldesa pedánea de Les Cases de Bàrcena, Mauella, Teuladella, Rafalell i Vistabella, en el distrito de los Pobles del Nord.

Gimeno es licenciada en Derecho y Máster en Dirección de Empresas, en Prevención de Riesgos Laborales y en Recursos Humanos. Está colegiada en el Colegio de Abogados de València, ha trabajado en consultorías, en el Instituto Nacional de Estadística y, desde el año 2009, en la Cámara de Comercio de València, donde ha desarrollado trabajos en materias como la selección de talento, relaciones y gestión laboral, personal y prevención de riesgos laborales.

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Los alcaldes pedáneos son personas nombradas por la alcaldía entre los vecinos y vecinas residente en los barrios o poblados y realizan tareas de alcaldes o alcaldesas de barrio. Tienen el carácter de autoridad en el cumplimiento de los cometidos municipales y son competentes en las materias que expresamente le sean delegadas por la alcaldesa.