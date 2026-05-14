València entra en la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de ONU Turismo

La ciudad de València ha entrado a formar parte de la Red de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de ONU Turismo, una iniciativa que reconoce a los destinos capaces de gestionar el turismo con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. La aceptación se ha oficializado este miércoles durante la reunión de la Comisión para Europa de ONU Turismo celebrada en Malta, a la que ha asistido la presidenta de la Fundación Visit València y concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet.

De esta manera, València, que se ha incorporado a la red junto con Malta y Madeira, se convierte en el 45º destino miembro junto con grandes destinos de todo el mundo. La ciudad es uno de los primeros españoles integrados en esta red —el primero también de la Comunitat Valenciana—, junto a territorios como Navarra, Islas Canarias, Mallorca, Barcelona, Málaga y Vizcaya.

El objetivo de la red INSTO, creada en 2004, es acompañar y dar apoyo a la mejora de la sostenibilidad y resiliencia en la actividad turística mediante estudios e intercambio de datos analíticos, para que los observatorios creen una red de colaboradores que beneficie tanto los habitantes como a los visitantes, con el fin de preservar los destinos para generaciones futuras. De este modo, los observatorios colaboradores se comprometen a evaluar el impacto del turismo en distintos ámbitos.

Trabajo de la Fundación Visit València

“La incorporación de València a la red INSTO reconoce, entre otras cosas, el trabajo que la Fundación Visit València desarrolla con FOCUS, una herramienta que permite medir y analizar el impacto del turismo desde una perspectiva global y compartida. Con esta integración se ha añadido una capa de indicadores de sostenibilidad, alineados con los estándares de ONU Turismo. Así, FOCUS monitoriza aspectos como la huella hídrica o la ocupación turística para adaptar su estrategia de forma más eficiente y sostenible”, ha señalado Llobet.

“Con este modelo, la ciudad de València se posiciona ante la comunidad internacional como un destino que utiliza la tecnología para asegurar que el turismo siga siendo una herramienta de desarrollo resiliente para las generaciones futuras. Además, la ciudad es estos días ejemplo de buenas prácticas en Europa, participando en distintas mesas sobre turismo sostenible y gestión equilibrada de los flujos turísticos”, ha añadido la concejala.

València, ejemplo de buenas prácticas

La representación de València en la reunión de la Comisión para Europa de ONU Turismo, se ha completado con la participación de la Fundación Visit València en la ‘Tourism Tech Adventure: Malta’, la final de un reto de innovación centrado en la mitigación del calor urbano en destinos turísticos. Esta iniciativa impulsa soluciones innovadoras para afrontar el impacto de las altas temperaturas en las ciudades, mejorando su resiliencia climática y la experiencia del visitante a través de ámbitos como la infraestructura verde, el diseño urbano o las tecnologías climáticas. València intervino en el encuentro de ONU Turismo sobre este tema.

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Asimismo, la ciudad de València ha sido elegida como ejemplo de buenas prácticas en turismo sostenible y seleccionada para participar en la mesa redonda “Co-creating solutions from shared challenges”, centrada en la gestión equilibrada de los flujos turísticos en Europa para garantizar un impacto positivo tanto en residentes como en visitantes. La sesión reunirá este jueves a representantes del ámbito académico, institucional y empresarial, entre ellos la presidenta del Comité Mundial de Ética del Turismo de ONU Turismo, Marina Novelli; la responsable de Turismo de la Comisión Europea, Marlene Bartes; o el CEO de Malta Air, David O’Brien.