Los vecinos denuncian los recortes en el futuro Parque de Desembocadura: "Habrá edificios en la zona de mayor valor ecológico"

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha expresado su rechazo a los recortes proyectados en el Parque de Desembocadura del Turia, como espacio verde estratégico, y exige que se respete el espíritu del Concurso de Ideas original en el que participó activamente el propio movimiento vecinal. Desde la propia Federación y la Asociación Vecinal de Natzaret se denuncia que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) haya reservado la parcela de mayor valor ecológico del ámbito, caracterizada por su arbolado adulto, para edificar varios bloques de uso terciario. "Esta ocupación masiva degrada la zona más amplia del Parque, dejándola desaprovechada e interceptando el acceso clave por la calle Fontilles, considerado el cordón umbilical y recorrido más importante entre el barrio de Natzaret y el nuevo pulmón verde.

Como ya informó Levante-EMV, el proyecto del Parque de Desembocadura debería haber estado cerrado antes de finalizar el año pasado, pero las correcciones de última hora del puerto habían retrasado su presentación. Ahora, los vecinos estiman que esas correcciones han sido para recortar zonas verdes y desvirtuar el diseño original de este tramo final del río aún sin finalizar.

La Federación argumenta que, en el marco de la ampliación norte del Puerto —que duplicará su superficie y cuadruplicará la edificabilidad del Plan Especial de la Zona Sur 2—, la Autoridad Portuaria de Valencia dispone de espacio más que suficiente para reubicar estas edificaciones de uso terciario en localizaciones idóneas, siempre y cuando su necesidad futura quede debidamente justificada.

Traslado de los edificios

Ante esta situación, la Federación de Asociaciones Vecinales de València solicita que la Autoridad Portuaria de Valencia traslade los edificios terciarios a una zona que resulte respetuosa con la biodiversidad actual de la parcela.

También, que se extienda la concesión al Ayuntamiento de València sobre la totalidad del suelo de la antigua fábrica contaminante. La demolición de esta factoría en 2014 supuso un hito histórico tras más de cuarenta años de lucha vecinal ininterrumpida por parte de la Asociación Vecinal de Natzaret.

Asimismo, la entidad alerta de una preocupante decisión unilateral por parte de la Autoridad Portuaria: la reducción de la superficie del parque en el ámbito A-II, situado en la margen izquierda entre el Puente de Astilleros y la rotonda de la salida del río. "Esta medida incumple de forma flagrante el convenio de cesión de suelos firmado en su día con el Ayuntamiento de València". dicen.

Asimismo, las entidades vecinales advierten que la falta de traslado de los accesos a la terminal de Balearia (ruta Argelia) compromete gravemente la integridad global de todo el diseño del Parque de Desembocadura y pone en riesgo el histórico objetivo de conectar de forma abierta y natural el cauce del río Turia con el mar, puesto que "se ha llegado a un acuerdo entre MSC y Balearia que permite el desbloqueo del traslado de la zona de espera".

"Vender la ciudad al puerto"

También el grupo municipal de Compromís ha lamentado los últimos cambios en el parque, señalando directamente a la alcaldesa de València. “Una vez más, Catalá está vendiendo la ciudad al Puerto. De hecho, una vez más, cuando tiene que elegir entre un desarrollo verde o la contaminación, siempre elige contaminación. La señora Catalá es la alcaldesa de los intereses económicos del Puerto y la alcaldesa más gris que ha tenido esta ciudad", ha asegurado la portavoz de la formación naranja, Papi Robles.

A su juicio, "lo que debería hacer (Catalá) es recordar que València tiene una deuda histórica con Natzaret, y por eso tendría que estar trabajando incansablemente, tal y como ya hizo Joan Ribó. Está perdiendo más de 6.000 metros cuadrados del Parque de Desembocadura para que el Puerto pueda atender sus intereses. Y lo que debería hacer Catalá es defender los intereses de la ciudadanía para que València pueda disfrutar del parque y, en concreto, Natzaret".

Noticias relacionadas

"Esta ciudad le viene muy grande a la señora Catalá y no la defiende cuando toca. Así que, si lo que quiere es hacer negocios con sus amigos, que se vaya a la empresa privada y quite las manos de la gestión pública", reclama la portavoz de Compromís.