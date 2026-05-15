Más de 1.600 aspirantes optan a 122 plazas de bombero en València

Un total de 1.634 aspirantes optan a la convocatoria del Cuerpo Municipal de Bomberos del Ayuntamiento de València, que comenzará este sábado con el primero de los ejercicios del proceso selectivo. Esa cifra "evidencia el enorme interés que despierta el servicio público de emergencias y la alta demanda existente", según el Ayuntamiento, que asegura que la convocatoria incluye inicialmente 92 plazas de bombero y bombera, a las que el gobierno municipal ya ha anunciado que sumará las 30 plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2026, lo que permitirá llegar a una cifra total de 122 nuevas incorporaciones.

El proceso comenzará este sábado con un examen tipo test que se celebrará en el aulario sur de la Universitat de València y, posteriormente, los aspirantes deberán superar pruebas físicas, el reconocimiento médico, un test psicotécnico y un supuesto práctico.

La previsión municipal es que el proceso selectivo pueda completarse antes de finalizar el año, de manera que los nuevos efectivos puedan incorporarse al servicio a comienzos de 2027. Con ello, el cuerpo municipal de Bomberos alcanzará los 500 efectivos uniformados, sin contar el personal administrativo.

El prestigio del cuerpo

El concejal delegado de Bomberos, Juan Carlos Caballero, ha destacado que "esta convocatoria demuestra el enorme prestigio y atractivo que tiene el Cuerpo Municipal de Bomberos de València, así como la vocación de servicio público de cientos de jóvenes que quieren dedicar su vida profesional a proteger a los demás". Caballero ha subrayado, además, que "el actual gobierno municipal está realizando la mayor apuesta de los últimos años para reforzar la plantilla y mejorar la capacidad operativa del servicio de emergencias".

Según el concejal, "nuestro objetivo es seguir dimensionando el cuerpo para ofrecer una respuesta más rápida, más eficaz y adaptada al crecimiento y las necesidades actuales de la ciudad". "Si en los últimos años hemos triplicado el presupuesto para bomberos y hemos superado los 16 millones de euros, ahora con esta convocatoria damos pasos firmes para reforzar también desde el punto de vista de personal y de recursos humanos el Cuerpo de Bomberos para cuidar de quienes nos cuidan", ha añadido Caballero.

Refuerzo histórico de la plantilla

El Cuerpo Municipal de Bomberos cuenta actualmente con 410 agentes uniformados entre bomberos y mandos, frente a los 382 existentes en junio de 2023 (cuando se produjo el cambio de gobierno local), recalcan desde el Ayuntamiento.

Además, según Caballero, "con el anterior gobierno solo se incorporaron a la plantilla 58 efectivos en 2020 y no fue hasta marzo de 2024, ya con este gobierno municipal, cuando se incorporaron 77 efectivos más", por lo que el concejal ha señalado que "el Ayuntamiento está acelerando al máximo los procesos selectivos para garantizar el relevo generacional y fortalecer un servicio esencial para la seguridad de València".

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Estas oposiciones a bombero han estado precedidas de una polémica por la formación del tribunal. En principio, sus cinco miembros fueron elegidos por sorteo, como dice la norma, y no salió ninguna mujer, entre otras cosas porque solo hay once en toda la plantilla. Entonces UGT invocó las normas de paridad que rigen en este momento y se hizo un nuevo sorteo entre las mujeres para sustituir a dos de los elegidos anteriormente. Y eso ha generado la impugnación del sindicato SPPLB, que considera injusta esa situación. Su primera impugnación fue rechazada y esta misma semana anunció que acudiría a la vía judicial.