El acogimiento familiar: una lección de amor y resiliencia contada por Vicente y Óscar

"No te quitan al menor porque nunca ha sido tuyo. La estamos cuidando y cuando se vaya pues se irá con más amor y punto. Además si ella quiere, formaremos parte de su vida para siempre". Quien así habla es el valenciano Vicente Molina que, junto a su marido Óscar Lendínez, está detrás del perfil de Instagram Nuestro hilo rojo, una cuenta a la que siguen casi 350.000 personas que son testigos de la vida de esta familia que conforma la pareja y sus dos hijos adoptivos de 11 y 6 años y una tercera hija que tienen en acogida y que también cuenta con seis años de edad.

A través de esta cuenta en redes sociales realizan una labor pedagógica impagable para aquellas personas que se encuentran inmersas en procesos de adopción, tan dilatados en el tiempo, o que ya ya tienen a sus hijos adoptivos consigo pero que se les plantean algunas dudas de cómo actuar en determinadas situaciones. "Nosotros empezamos a exponer nuestra experiencia adoptiva porque tras abrir un expediente de adopción hay bastante desinformación y un silencio administrativo porque es muy habitual que las instituciones no se pongan en contacto contigo durante los primeros dos años", explica Vicente. Con el objetivo de ayudar a para paliar esa sensación de soledad abrieron el perfil con el que pretenden visibilizar a su familia y mostrar "que la adopción existe, que está ahí, que se consigue y que llega".

El resultado conseguido se traduce en 341.000 seguidores ávidos de hallar respuestas a sus dudas y compañía en el proceso de adopción. Dada la enorme respuesta que ha tenido este canal de comunicación, decidieron habilitar diferentes grupos de Telegram divididos por comunidades autónomas en los que las familias interesadas en adoptar o que están atravesando este camino puedan intercambiar información. "La adopción nacional, a pesar de ser estatal, tiene diferentes peculiaridades que marca cada autonomía por lo que optamos por crear diversos grupos donde los participantes pudieran aportar datos concretos y veraces de su comunidad".

Acogimiento familiar y ayudar a sanar

Tras la adopción de sus dos hijos mayores, Vicente y Óscar decidieron convertirse en familia de acogida. Hoy lo son de una pequeña de seis años -llegó con cinco- "que nos aporta mucho más a nosotros que nosotros a ella, de verdad", cuenta Vicente mientras recuerda cuando la niña se montó en autobús por primera vez y "eso era como si estuviera en Disney. Flipaba" narra a Levante-EMV con un punto de emoción en los ojos.

Imposible no conmoverse ante una chiquilla que "está descubriendo la vida con cinco o seis años" y que algo tan corriente como tender la ropa saque a la luz momentos tan mágicos como cuando tan solo llevaba una semana con ellos, la niña comenzó a dar saltos al comprobar que junto a los pantalones de Vicente o la camiseta de uno de sus hermanos, también había uno suyo "empezó a dar saltos de alegría porque tuvo la sensación de que pertenecía a nuestra familia. Fue impresionante".

La familia de acogida juega un papel fundamental en la vida de los menores que han sido apartados de sus núcleos biológicos por razones de fuerza mayor. El destino ideal para estos pequeños es volver con sus familias una vez estas "hayan aprendido a cuidarles o superen los problemas que tienen", o en caso de que esto no suceda, salir en adopción y eso debe tenerlo claro quienes quieran acoger. Porque una de las preocupaciones que surgen habitualmente entre quienes se plantean iniciar el proceso es la "fecha de caducidad" de la relación.

"Es que eso es el acogimiento familiar. Realmente nosotros no estamos pensando en cuando llegue la despedida sino en todo lo que le estamos aportando. Intentamos hacerle la vida más fácil dándole todos los recursos profesionales que precisa porque ha llegado a nosotros con una mochila emocional muy pesada tras cinco años con su familia biológica. El objetivo es acompañarles aunque seguramente cuando llegue el momento nos destroce, pero estaremos ahí siempre para lo que necesite", explica Molina.

Porque las rupturas están ahí, latentes. Aunque sean muy pequeños en el momento de la adopción o la acogida y no recuerden las situaciones traumáticas, como una separación de su núcleo familiar, "sus cerebros no lo olvidan, está demostradísimo", sentencia Vicente.

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Mientras la pequeña vive una vida con el calor de una familia con Vicente, Óscar y sus dos hijos menores, es inevitable preguntarles cuando la niña vuelva con sus padres biológicos o se resuelva que ha de salir en adopción ¿ellos estarían dispuestos a seguir acogiendo a más pequeños? "Sí, queremos seguir como familia de acogimiento porque ese papel también es importante, no solo contemplar la adopción como objetivo sino curar, sanar o acompañar a más nenes. Porque nosotros consideramos que un niño tiene que estar con su familia y solo deseamos que ella pueda volver con su familia porque es lo ideal y así nosotros seguiremos con el ciclo de acoger a otro niño que lo necesite y ayudarle a sanar y nosotros a volver a aprender".