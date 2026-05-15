Destrozan un escudo heráldico en Benimàmet protegido como BIC

En el escudo heráldico aparecía un animal cuadrúpedo acompañado de una figura vertical que parece una torre, situada junto a una cruz en la parte superior derecha, seis bezantes –antigua moneda bizantina que representa riqueza– en la mitad inferior izquierda, y varios cuarteles que contenían aves. El conjunto completo se situaba sobre la fachada de un edificio de los Cervelló Gibertó, localizado en la calle Penyetes de Benimàmet, pero en las últimas fechas el escudo ha aparecido destrozado, con todos los relieves picados y la piedra blanca asomando por debajo del revestimiento color tierra.

El escudo está protegido como Bien de Interés Cultural desde 2017, después de que Compromís impulsara desde el gobierno municipal el blindaje patrimonial. Se trata de la máxima protección legal y administrativa establecida por las ley estatal y valenciana, lo que impide actuaciones que puedan poner en riesgo la integridad del bien. En este caso, el bien no solo se ha puesto en riesgo, sino que directamente ha desaparecido de la fachada del edificio. La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano califica como grave la realización de cualquier tipo de intervención sobre un bien inmueble incluido en el Inventario General con incumplimiento de los trámites previstos en la ley o en la resolución de autorización de la intervención.

Asimismo, aunque el edificio no está protegido, este se encuentra dentro del ámbito del Núcleo Histórico Tradicional de Benimàmet, que tiene la consideración de Bien de Relevancia Local (Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos de València) y tiene nivel de Protección 3 en el Plan de Reforma Interior de Benimàmet. Por ello, tanto las administraciones públicas como los particulares tienen la obligación de proteger los valores culturales de ese inmueble y, particularmente, de su fachada, donde se encuentra el escudo catalogado como BIC.

La vivienda ubicada junto a la plaza de toros provisinal de Benimàmet / Violeta Peraita

Los servicios de Patrimonio de la Generalitat deberán dilucidar si la intervención la ha hecho el propietario del edificio u otro particular. En el registro del Ayuntamiento de València consta una solicitud de cambio de uso, que el consistorio la rechazó. Y en la casa de la calle Penyetes también ha aparecido en los últimos meses un sistema de alarma, lo que había puesto a los vecinos tras la pista de que se estaban produciendo movimientos en el edificio abandonado durante largo tiempo.

Según registros históricos, la vivienda fue construida a principios del siglo XIX por Pedro Dimas Cervelló Gibertó. De profesión abogado, Dimas fue diputado en la primera Diputación de Valencia en el año 1813. Su relación con Benimàmet parece proceder a que su abuelastra materna, doña Agustina Barrachina Granell tendría raíces en Benimàmet. La penúltima propietaria de la casa habría sido Juana Cervelló Valdés, que falleció en la pedanía de València en 1976. En la puerta destaca como elemento principal el escudo de armas de Pedro Dimas Cervelló Gibertó. La casa disponía de un huerto cercado en la parte trasera de la casa, hoy inexistente.

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El escudo heráldico, destrozado / Violeta Peraita

Además de esta intervención contra el patrimonio de la ciudad, el edificio de los Cervelló Gibertó ya tuvo una breve aparición en prensa durante la campaña electoral de 2023, cuando el entonces alcalde Joan Ribó anunció que compraría el inmueble para transformarlo en la sede de la Universidad Popular en la pedanía. “La Universidad Popular de Benimàmet se vería beneficiada con un espacio mucho más amplio, donde se podrían programar muchas más actividades que en la actualidad, y se podría fomentar mucho mejor la participación ciudadana”, dijo entonces el valencianista. La compra nunca se llegó a formalizar.