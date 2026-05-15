Dónde y cuándo disfrutar de la música de Queen en versión góspel en València

Fundado a finales de 2015 en la ciudad de Oliva, el Modern Espai Gòspel Cor (MEGÒC) se ha consolidado como una de las propuestas corales más impactantes de la Comunitat Valenciana, reuniendo sobre el escenario a más de 80 cantantes junto con una banda en directo, en un formato escénico poco habitual que combina fuerza coral, ritmo y una cuidada puesta en escena.

Para celebrar su 10º aniversario dará un concierto especial el próximo 16 de mayo de 2026 a las 19.00 horas en el Teatro La PlaZeta de València, donde presentará su nuevo espectáculo “Concert of Stars”.

Del góspel y el R&B/Soul al pop y al rock

“Concert of Stars” propone un recorrido musical intenso y emocionante a través de algunos de los grandes éxitos de la música internacional, interpretados en formato coral con banda en directo.

El concierto se estructura en dos grandes bloques diferenciados.

En una primera parte, el público se adentra en la esencia del góspel, con temas representativos del repertorio tradicional y contemporáneo que evocan el espíritu del góspel norteamericano, combinando energía, emoción y participación del público. Obras como Oh Happy Day, This Little Light of Mine o Every Praise convierten esta parte en una experiencia vibrante y cargada de fuerza espiritual.

La segunda parte da paso a un repertorio más contemporáneo, con una selección de grandes éxitos del R&B/Soul, pop y rock internacional que forman parte de la memoria colectiva de diversas generaciones. Clásicos como Unchain My Heart, Think, Sweet Caroline, Beat It, Eye of the Tiger o Take On Me, culminando el concierto con un pequeño homenaje a Queen, con interpretaciones de Somebody To Love y Bohemian Rhapsody, cerrando con un final de gran intensidad escénica y musical que busca la conexión directa con el público.

La combinación de voces, banda en directo y una puesta en escena envolvente convierte “Concert of Stars” en una experiencia musical completa, alejada del formato coral tradicional y orientada al gran espectáculo.

Colaboración institucional

El concierto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oliva, que participa en la difusión del evento y facilita la asistencia del público mediante la organización de transporte colectivo desde la ciudad.

Este concierto supone la culminación de diez años de trayectoria de MEGÒC y, al mismo tiempo, marca el inicio de una nueva etapa del proyecto, orientada a seguir creciendo a nivel artístico y escénico.

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Con motivo de esta celebración y con el objetivo de que este aniversario no sea solo una conmemoración interna, el coro ha querido abrir el evento a la participación del mayor número posible de personas, facilitando el acceso mediante condiciones especiales para grupos de 10 o más asistentes, con precios reducidos.