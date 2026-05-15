Empieza la apertura continuada de 24 horas en 5 bibliotecas de València

Cinco bibliotecas municipales de València abrirán las 24 horas del día, incluidos los fines de semana, desde hoy y hasta el próximo 15 de junio, para ofrecer espacios de estudio en distintos puntos de la ciudad durante la época de exámenes.

El objetivo de este proyecto piloto del Ayuntamiento, que se ha puesto en marcha hoy, "es ofrecer a los estudiantes un lugar adecuado, de calidad y favorable para el estudio", tal como ha explicado hoy la alcaldesa de València, María José Catalá, tras visitar la Biblioteca Azorín de Patraix, uno de los cinco recintos en las que se va a prestar, por primera vez, este servicio municipal.

La alcaldesa ha recordado que "esta iniciativa responde a una reivindicación histórica de los estudiantes y a la propuesta realizada por el Consell de la Joventut de València", y ha destacado que cuenta con la colaboración de más 720 funcionarios y funcionarias que van a cubrir todos los turnos, en horario extraordinario, durante este periodo de exámenes.

300.000 euros

Este servicio, que ha supuesto una inversión de unos 300.000 euros, se prestará en dos periodos que coincidirá con las principales convocatorias de exámenes: del 15 de mayo al 14 de junio y del 10 de diciembre al 10 de enero. En este primer periodo, además de la Biblioteca de Patraix abren, día y noche, las bibliotecas Carola Reig, de Benimaclet; la Eduard Escalante, d'Arrancapins, la de Joan de Timoneda, de Beniferri y la de Clara Santiró de Sant Marcel·lí-Camí Real.

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En el caso de la Biblioteca de Patraix, que ha visitado hoy la alcaldesa, "puede tener una gran acogida teniendo en cuenta que se trata de una de las que tiene mayor ámbito de influencia de población de la ciudad". "Es la única biblioteca municipal en todo el distrito", ha destacado.