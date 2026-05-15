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María José Catalá oficia en Monforte la emotiva boda de Cris y Cristina

La alcaldesa oficia el enlace de Cristina y Cris

La alcaldesa oficia el enlace de Cristina y Cris / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La alcaldesa de María José Catalá ha oficiado este fin de semana la boda de Cris y Cristina en los emblemáticos Jardines de Monforte, uno de los enclaves más románticos de la ciudad y escenario habitual de los enlaces oficiados por los ediles del Ayuntamiento de València. La ceremonia reunió a familiares y amigos en un ambiente íntimo y muy emotivo.

Uno de los momentos más especiales llegó con las palabras pronunciadas por José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de València y padre de una de las novias, quien dedicó un cariñoso mensaje a la pareja durante la celebración.

Tras el enlance, la alcaldesa ha compartido una imagen del acto en sus redes sociales junto a un mensaje de felicitación para las recién casadas: "Qué alegría haber acompañado a Cristina y Cris en este momento tan especial de sus vidas. Desde hoy, empieza una nueva etapa para ellas".

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La publicación se acompaña de la canción A Sky Full of Stars, uno de los temas más conocidos de la banda británica Coldplay, poniendo la banda sonora a una jornada marcada por la celebración del amor.

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