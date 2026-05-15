El Ayuntamiento de València da luz verde al proyecto para peatonalizar el entorno del Edificio del Reloj

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha dado este viernes conformidad técnica al proyecto de urbanización del entorno del Edificio del Reloj, en el Puerto de la ciudad.

Así lo ha indicado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. El concejal ha asegurado que este es "un espacio clave y esencial para la ciudad, un espacio que conecta el puerto con el Edificio del Reloj y la ciudad".

El desarrollo de este proyecto contempla la creación de una zona de jardín peatonal alrededor del edificio, considerado Bien de Relevancia Local (BRL), con el fin de generar "un entorno más amable para disfrute de la ciudadanía".

Este espacio incluirá áreas ajardinadas, pérgolas, espacios de sombra, mobiliario urbano y un pavimento que orientará los itinerarios para peatones y creará zonas de estancia. La intención es ganar "espacio para peatones y ciclistas alrededor de un edificio de alto valor arquitectónico y simbólico en la entrada a València por vía marítima".

Asimismo, se mantendrá el arbolado existente y se renovará el alumbrado con una mejora de la eficiencia energética y de la calidad ambiental del espacio nocturno, ha comentado Caballero.

Paga el puerto

En esta urbanización se invertirán 1,85 millones de euros que financiará íntegramente la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). El ámbito de actuación comprende más de 12.000 metros cuadrados entre el Edificio del Reloj y la antigua Estación Marítima.

La actuación se enmarca dentro de los tres proyectos de regeneración paisajística que están desarrollando de manera coordinada el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de València. "Es un proyecto que se ha impulsado conjuntamente desde el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria", ha afirmado el portavoz.

El concejal ha insistido en que "la intervención dignificará un espacio clave para la conexión entre la ciudad y el puerto". "Este es un lugar emblemático que se va a convertir en un lugar muchísimo más amable con los ciudadanos, dando prioridad a las personas que transitan, que pasean" por él, ha apuntado. "Es un lugar por donde pasa mucha gente y vamos a mejorar su entorno", ha apostillado.

La urbanización del entorno del Edificio del Reloj se suma a otros proyectos municipales y estatales en estas imediaciones, entre ellas la urbanización del entorno de la vieja Estación Marítima, en el que está previsto construir un edificio de hasta 30 plantas, con más de 100 metros de altura para usos terciarios y hoteleros. Con el nombre de "Baluarte", estará situado en la parcela que queda entre la plaza de Las Horas, la calle de la Travesía, la antigua Estación Marítima (actualmente, The Terminal Hub) y el tinglado número 4. Su coste será de 120 millones de euros aproximadamente.

Noticias relacionadas

Así mismo, la nueva concesionaria de la marina, Marina Port Valencia, ha iniciado la construcción de dos nuevos edificios en la zona Norte, mirando ya a la playa del Cabanyal, también mezclando usos terciarios, con oficinas y servicios.