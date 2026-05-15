València recibirá más de 9.000 cruceristas en tres días: ¿cuál es el protocolo si se detecta un brote de virus a bordo?

El pasado 4 de mayo la sociedad española temió estar viviendo un déjà-vu. Otra vez un virus ponía en alerta a las autoridades sanitarias. Lógicamente la sensibilidad desarrollada tras varios años de pandemia de coronavirus es el origen de la hipervigilancia que, por parte de los medios de comunicación, se ha establecido sobre los cruceros. Dos brotes, uno de hantavirus y otro de norovirus, detectados en sendos grandes buques de pasajeros, se han cobrado varios fallecidos y han forzado la intervención de los responsables sanitarios de los países en los que los barcos han hecho, o pretendían hacer escala.

Con 1.700 personas a bordo, el crucero Ambition, fondeado en Burdeos, ha sido el último en encontrarse en el punto de mira tras haberse detectado un episodio de gastroenteritis viral provocado por un norovirus. Un hombre de 90 años ha fallecido y al menos 50 pasajeros se han visto afectados. Más grave, por los síntomas de la enfermedad, fue el brote de hantavirus localizado en el barco MV Hondius por el que una oceanógrafa valenciana permanece en cuarentena y en el que se vio obligada a intervenir la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante estos dos casos descubiertos en tan breve espacio de tiempo, la mirada se ha posado en los cruceros que tienen en València uno de sus puntos de escala. Según la hoja de trabajo del Puerto de València, entre este jueves y el sábado 16 de mayo se espera que lleguen a la ciudad barcos con un total de 9.134 pasajeros a bordo. Ayer se encontraba haciendo escala en la ciudad en MSC Musica, con capacidad para 3.605 personas. El viernes atracará el Marella Explorer que portará 1.924 personas y el sábado el MSC Orchestra, otro coloso con 3.605 visitantes a bordo.

Un crucero con más de 3.600 pasajeros está haciendo escala en la ciudad / J.M. López

Los tres permanecerán varias horas en la dársena valenciana para luego proseguir con sus rutas por el Mediterráneo. Y si la situación continúa como hasta el momento, la tranquilidad es absoluta. Por ahora Sanidad Exterior, el área responsable de organizar y garantizar la prestación de la atención sanitaria del tránsito internacional de viajeros, de la prevención de las enfermedades y lesiones del viajero y de los servicios de vacunación internacional, no ha emitido ningún aviso especial. Tampoco el Ayuntamiento de València, muy crítico con la llegada masiva de cruceristas por la saturación de la ciudad, ha pedido medidas especiales en este sentido.

Pero ¿cuál sería el protocolo si se detectase algún tipo de brote en estos barcos?

Protocolo de actuación por brotes

Cabe destacar que el modo de actuación es diferente en el caso de norovirus que por hantavirus, pero el arranque del protocolo es el mismo: notificación previa, evaluación de riesgo por Sanidad Exterior y autorización o condicionamiento de la libre plática, esto es, la autorización que otorgan las autoridades marítimo-sanitarias para que un buque pueda entrar en puerto, atracar, y comenzar operaciones de carga, descarga o el desembarco de pasajeros y tripulación.

Si a bordo hay un problema sanitario —por ejemplo, casos de síntomas como diarrea o vómitos compatibles con norovirus o casos sospechosos de hantavirus— el capitán debe comunicarlo y detallar la situación: si ha habido fallecidos, presuntos casos de enfermedad infecciosa, número anormal de enfermos, enfermos actuales, consulta al médico, condiciones que puedan favorecer infección o propagación, y las medidas ya adoptadas a bordo, como aislamiento, cuarentena, desinfección o descontaminación, según se detalla desde el Ministerio de Sanidad.

A partir de la comprobación de la situación médica, Sanidad Exterior decide si el buque puede atracar, debe permanecer fondeado, desembarcar solo a los enfermos, desembarcar pasajeros de forma controlada o continuar a un puerto con más capacidad. Se da la circunstancia de que España tiene puertos designados con capacidad para emergencias de salud pública internacional entre los que se encuentra el de València y que contempla, entre otros criterios, el de recibir buques de pasaje de largo recorrido y contar con Sanidad Exterior.

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En el caso de que Sanidad Exterior considere que hay pruebas de riesgo para la salud pública puede ordenar o supervisar desinfección, descontaminación, desinsectación o desratización, y, si es necesario, aislamiento o cuarentena del buque para impedir la propagación del virus.