El ayuntamiento encarga un Plan de Reforma Interior de las Casitas Rosas con los derribos en el horizonte

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner, ha mantenido este jueves un nuevo encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos de Malva-rosa para abordar los proyectos urbanísticos del barrio. El edil ha anunciado el encargo a la empresa municipal AUMSA de la redacción de un Plan de Reforma Interior para las Casitas Rosas y su entorno, teniendo siempre en cuenta los posibles derribos. El Grupo Socialista ha lamentado, por su parte, que se hayan tardado tres años en dar este paso cuando todo estaba ya definido en ese sentido.

La reunión forma parte del compromiso adquirido por el equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá de informar y hacer partícipes a los vecinos de todas las etapas del plan de actuación integral municipal para la transformación del bloque residencial conocido como Casitas Rosas.

El concejal Juan Giner ha explicado que el objetivo de la reunión es "recoger las opiniones, preferencias y prioridades de los vecinos en un marco de diálogo constante y participación vecinal en todas las decisiones que afectan al futuro de las Casitas Rosas".

Instrumento de planeamiento

En esa línea, durante la reunión se ha explicado que se ha encargado a AUMSA la redacción de un Plan de Reforma Interior (PRI) específico que definirá la reordenación urbanística de la zona, los equipamientos públicos de las parcelas que se generarían en caso de derribos, la edificabilidad, entre otras cuestiones.

Cabe recordar que el proyecto de regeneración de Casitas Rosas se enmarca en una estrategia de actuación integral que el actual equipo de gobierno ha desplegado desde el inicio del mandato y que incluye medidas urbanísticas, sociales y asistenciales.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo inspecciones técnicas de Disciplina Urbanística y Sanidad, ha reforzado la vigilancia de la Policía Local, ha reurbanizado la calle Pare Francisco Camacho y ha intensificado las actuaciones de Servicios Sociales, entre otras medidas.

El concejal Juan Giner ha concluido que "todos los pasos del proyecto de Casitas Rosas se darán con los vecinos, tal como se comprometió a hacer la alcaldesa. En todas las etapas se les dará traslado de las propuestas del equipo de gobierno y se mantendrá la interlocución como previamente ocurrió con otros proyectos como la reurbanización de la Avenida Malvarrosa".

Réplica socialista

La concejala socialista Elisa Valía ha lamentado, sin embargo, la “parálisis absoluta” del gobierno de María José Catalá con el expediente de las Casitas Rosas de la Malva-.rosa después de que el Ayuntamiento haya esperado hasta mediados de mayo de 2026 para iniciar unas actuaciones que ya habían quedado encaminadas en el anterior mandato.

Valía ha recordado que durante el gobierno progresista se produjo “un avance importante” con la decisión de derribar al menos los bloques más deteriorados del conjunto residencial, una hoja de ruta que contaba con el acuerdo de los vecinos y vecinas y que permitía avanzar hacia una solución urbanística para una de las zonas más degradadas del barrio. Sin embargo, ha lamentado que, tras casi tres años de gobierno del PP, el expediente haya permanecido completamente bloqueado.

“El urbanismo en esta ciudad está completamente paralizado, excepto en aquellos casos en los que las actuaciones urbanísticas generan un beneficio importante y no precisamente para el conjunto de la ciudad ni para el interés general. En aquellas actuaciones, sin embargo, donde no se espera un gran negocio inmobiliario, la parálisis de María José Catalá es absoluta. Es el caso de las Casitas Rosas en la Malva-rosa. En el mandato anterior se produjo un gran avance con la decisión de derribar, al menos, los bloques más deteriorados del conjunto y los vecinos y vecinas estaban de acuerdo y la hoja de ruta estaba trazada”, ha explicado Valía.

Tramitación al límite

La edil socialista ha revelado que el Grupo Municipal Socialista solicitó acceso al expediente y comprobó que el gobierno de Catalá inició la tramitación “justo el último día que tenía de plazo para facilitar la documentación”. “Después de tres años descubrimos que María José Catalá no ha movido ni un solo papel. Cuando pedimos acceso al expediente de Casitas Rosas, vemos que han iniciado el expediente justo el último día que tenían de plazo para darnos acceso, es decir, ayer jueves 14 de mayo”, ha señalado.

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Valía también ha acusado al gobierno municipal de “engañar” a los vecinos y vecinas de la Malva-rosa. “Al margen de la muestra de parálisis que esto supone, revela cuál es la forma de hacer política de María José Catalá, basada principalmente en las mentiras, porque su concejal de Urbanismo se reunió hace menos de un mes con los vecinos y vecinas para decirles que en unas semanas les presentarían todas las opciones viables y ahora tienen que descubrir que ni siquiera habían iniciado el expediente. Este es un ejemplo perfecto de cuáles son las formas y el fondo de María José Catalá. Las formas son engañar y el fondo es paralizar la ciudad”, ha concluido.