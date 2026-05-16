Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo

Locura en la calle Colón de València por conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy en colaboración con la firma de lujo Audemars Piguet. Cientos de personas abarrotan la acera de la tienda con una larga cola para tratar de hacerse con uno de los ocho modelos de la colección cápsula que acercan la ultralujosa marca suiza a todos los bolsillos.

Según ha podido saber Levante-EMV, desde que la tienda ha abierto sus puertas esta mañana, se ha establecido un orden de entrada por tandas. La gran expectación generada por la colección ha llevado a varias decenas de personas a acampar durante cinco días a las puertas de la tienda. Han sido éstos los más "afortunados" y han podido entrar los primeros, ya que lo hacen por orden de llegada.

Relojes de gran lujo

Audemars Piguet es una exclusiva marca suiza cuyos relojes parten habitualmente de los 20.000 euros de precio. La cápsula con Swatch, sin embargo, oscila entre los 385 y 400 euros, y cuenta con una gama de ocho colores diferentes.

La colaboración entre Audemars Piguet y Swatch cuenta con ocho modelos / Marina Falcó

El mundo de la moda ha sabido romper las reglas de su propio juego dejando a un lado su tradicional ritmo, más bien lento y constreñido a dos temporadas, creando nuevas necesidades de consumo entre sus clientes jugando en ocasiones con ese íntimo deseo aspiracional de la clase media: acceder al mercado del lujo reservado solo a los más pudientes.

En este caso la partida llega de la mano de dos marcas de relojes, una accesible y otra premium. La archiconocida Swatch y la ultralujosa firma suiza Audemars Piguet, que han lanzado un 'drop' (pocos diseños y exclusivos creados por la fusión de ambas firmas) que ha llamado la atención de los valencianos quienes se han lanzado a la puerta de la tienda que Swatch tiene en la calle Colón para hacer cola desde que se mostró la colección, el pasado martes.

El mercado de reventa

La fila contaba este jueves por la mañana con unas 40 personas, pertrechadas todas ellas con sillas plegables, y guardando su turno rigurosamente, a la espera de poder conseguir uno de los relojes. Muchos de ellos serán fans empedernidos de la relojería. Pero habrá quien, previo conocimiento del mercado de reventa, sepa que estos relojes puedan llegar a triplicar el precio, "aunque nunca se sabe", explica Raúl uno de los jóvenes de 23 años de València que está guardando sitio.

Alejandro ha conseguido el ansiado primer puesto de la fila y llegó el mismo martes, día en el que se conocieron los modelos de la colección. En su caso la idea es "quedármelo para mí pero si hiciera falta, lo revendería", un fenómeno muy extendido en otros productos de moda, sobre todo en el sector de las zapatillas de deporte donde hay todo un mercado dedicado a la reventa de artículos fruto de colaboraciones entre marcas y diseñadores que se ha convertido en una forma de invertir sobre todo para la gente más joven.

Entre este público inversor se encuentran Pau Pérez y sus amigos de Massanassa. Todos ellos cuentan con 17 años y son "amigos de reventa", tal como se definían ellos mismos. Hablan en términos mercantiles con una facilidad pasmosa ("la gente que está esperando delante puede costarnos dinero", en relación a la posibilidad de quedarse sin uno de los codiciados modelos que pueden revalorizarse más) y explican a Levante-EMV las reglas no escritas de la cola.

Las normas establecidas en la fila, y supervisadas por personal de seguridad contratado por la marca que tiene la tienda en la calle Colón, dicen que no pueden abandonarse las sillas más de media hora. Que siempre tiene que haber alguien sentado porque si se excede el tiempo de 30 minutos, las sillas se retirarán de la cola y se pierde el puesto.

Parte de la fila que esperará hasta el martes para comprar uno de los codiciados relojes / Marina Falcó

Para salvar este escollo, la mayoría de gente hace relevos con conocidos o familia. Como el caso de Carmen y Juan, vecinos de Torrent, quienes serán relevados por el hijo de Carmen y un amigo en cuanto salgan de estudiar. "Uno de los relojes será para revenderlo, como inversión, el otro seguramente se lo quedarán", cuentan a este diario. Porque esa es otra de las normas establecidas en este caso por la marca y es que solo se puede adquirir un reloj de la colección Bioceramic Royal Pop de Audemars Piguet x Swatch por persona "para garantizar que llegamos al mayor número de personas posible", explican desde Swatch.

También se está produciendo otro fenómeno cada vez más habitual en los eventos que 'requieren' presencia física para el acceso: la subcontrata de personas que hagan la cola por uno. No son pocos en esta caso y según ha podido saber este periódico "cobran entre 40 y 60 euros por día" por permanecer pacientemente aguardando en la fila.

Juan ha explicado que la Policía Nacional se personó el jueves en el lugar para pedir la identificación a quienes ya esperaban su turno y asegurarse de que todo estaba en regla, como así fue.

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La tienda de València es una de las nueve seleccionadas de toda España que venderá los modelos de la colaboración AP × Swatch. También se podrán adquirir en los establecimientos de Sevilla, San Sebastián, Puerto Banús, en dos de Barcelona y otras tres en Madrid. En total se podrán comprar en 200 en todo el mundo y no estarán disponibles en la tienda online.