Colocan una pancarta en favor de Palestina en lo alto del edificio incendiado de Campanar

El edificio de Campanar que sufrió un incendio en febrero de 2024 ha aparecido este sábado a primera hora de la mañana coronado con una gran pancarta en favor del pueblo palestino con las palabras "Alto el fuego. Free Palestine" escritas sobre la bandera palestina. Varios activistas han accedido al edificio, que se encuentra en obras y completamente vallado, y han trepado hasta lo alto de uno de los bloques haciendo uso de material técnico de escalada para colgar la lona.

Los activistas, al acceder al perímetro del edificio, habrían hecho saltar la alarma, lo que ha alertado a la policía y se ha personado en el lugar. Cuando los agentes han llegado ya no han encontrado a nadie allí y han procedido a descolgar la pancarta con ayuda de los operarios de la empresa encargada de la rehabilitación.

Denuncia de los vecinos

La asociación de propietarios ha denunciado los hechos con un escrito en el que explican lo sucedido: "Sobre las 7 de la mañana de hoy, varias personas accedieron de manera ilegal al edificio de Campanar utilizando equipamiento técnico de escalada y montaña, con el objetivo de colocar una pancarta reivindicativa". En esta misma nota, explican que "según la información recabada, los individuos habrían saltado el perímetro de seguridad del edificio, provocando la activación de la alarma. Tras el aviso, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar, aunque las personas implicadas ya habían abandonado la zona antes de su llegada".

Tal como explican, la empresa encargada de las obras de rehabilitación del edificio dispone de grabaciones de seguridad en las que se observa a varias personas equipadas con arneses y material especializado accediendo al inmueble. Las grabaciones están bajo custodia de la policía para realizar sus investigaciones, señalan en el mismo escrito.

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"Desde APROICAM (Asociación de vecinos afectados por el incendio de Campanar) y la comunidad de propietarios se quiere dejar constancia de que estos hechos son completamente ajenos a los propietarios, que no tienen ninguna vinculación con la acción llevada a cabo ni conocimiento previo de la misma", han sentenciado.