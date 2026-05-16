Una marcha exige en València el fin del genocidio en Palestina y el boicot a Israel

Una marcha de protesta ha recorrido hoy el centro de València para reivindicar la libertad para el pueblo palestino, y reclamar el "fin del genocidio y el boicot a Israel" así como el derecho a la vivienda.

La protesta ha sido convocada por organizaciones de apoyo al pueblo palestino bajo el lema "Ni Nakba, ni genocidis, ni guerres", y ha partido desde la Estación del Norte de València hasta la Plaza de América.

Todas las fotos de la manifestación por Palestina este sábado 16 de mayo / Francisco Calabuig

Al final de la marcha los manifestantes han leído un manifiesto en el que han recordado que hoy el pueblo palestino conmemora la Nakba (la catástrofe), una fecha "clave" para un proyecto colonial que "busca el máximo territorio posible con el mínimo de población activa palestina y que continúa avanzando: destruyendo hogares, expulsando familias, fragmentando territorios y negando no solo el derecho a la autodeterminación, sino el derecho a existir de todo un pueblo".

En genocidio, ha denunciado los convocantes, "sigue en la Franja de Gaza. Israel no para de bombardear, bloqueando la ayuda humanitaria y utilizando el hambre, el frío y la destrucción como armas de guerra".

Además han denunciado que el genocidio "se extiende más allá de Palestina" y han denunciado los "ataques y asesinatos de los Estados Unidos e Israel en el Sud-oeste asiático, desde Irán hasta el Líbano".

Por eso han salido a la calle para decir: "Ni Nakba, ni genocidios, ni guerras, ni vulneración del derecho a la vivienda ni mordazas".

En este sentido han reclamado el embargo de armas a Israel; la ruptura total de las relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel; la suspensión total y permanente del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel; el cierre de las bases militares de la UEA en el España; la derogación de la Ley Mordaza y el fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina.

Asimismo se ha exigido el reconocimiento efectivo de la vivienda, con políticas que regulen los precios, contratos de alquiler indefinidos, fomento de la vivienda pública y cooperativa y moratoria antidesahucios.

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Así, han reclamado en este sentido un boicot a "empresas como Airbnb y Booking por su colaboración con la colonización de Palestina y la contribución con la expulsión de vecindario en nuestros barrios, ciudades y pueblos".