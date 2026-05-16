Las Torres de Serranos cierran al público para rehabilitar sus maderas

Uno de los monumentos más importantes de València, las Torres de Serranos, cerrará sus puertas del 25 de mayo al 14 de junio para restaurar sus componentes de madera, especialmente los elementos instalados en el monumento durante las décadas de los años 60 y 70. La intervención, impulsada por el Ayuntamiento de València, permitirá mejorar el estado de puertas, herrajes, rejas y piezas metálicas asociadas a uno de los enclaves patrimoniales más reconocibles de la ciudad.

Las carpinterías objeto de restauración se encuentran distribuidas por la planta baja, la primera planta y la segunda planta del edificio, y presentan un estado desigual de conservación debido al paso del tiempo, la exposición a la intemperie, la humedad, la radiación solar y la contaminación derivada del tráfico urbano.

Los trabajos previstos abordarán tanto la recuperación de la madera como el tratamiento de los elementos de hierro. En concreto, tal como detalla la propuesta de intervención elaborada por la empresa Noema Restauradores S.L., se contempla la limpieza de las superficies, la eliminación de suciedad acumulada, la reparación de grietas y fendas, la revisión de soportes y anclajes, la protección de la madera y la restauración de herrajes y piezas de forja. También se actuará sobre las puertas metálicas de la planta baja, con tratamientos frente a la oxidación y pequeñas intervenciones para evitar rozamientos y mejorar su funcionamiento.

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La restauración prestará especial atención a los detalles que forman parte de la imagen característica de las Torres de Serranos. Entre ellos se encuentran las denominadas puntas de diamante metálicas de algunas puertas, varias de las cuales se han perdido con el tiempo. La intervención prevé su reposición con piezas de apariencia semejante, pero diferenciables para una observación atenta, de acuerdo con los criterios actuales de conservación patrimonial.

Las puertas serán los principales elementos a reformar. / Levante-EMV

La intervención también permitirá corregir deterioros concretos detectados en distintas puertas del monumento, como desajustes, oxidación de bocallaves y manivelas, pérdida de clavos de sujeción, faltantes en elementos de forja o daños derivados del uso diario. En algunos casos, las hojas presentan problemas de descuelgue que dificultan su manipulación y pueden afectar al pavimento, por lo que la restauración contribuirá también a mejorar la funcionalidad de estos accesos.

Además de la reparación material, la actuación incorporará tratamientos de protección para prolongar la vida útil de las carpinterías. La madera recibirá una intervención orientada a recuperar su estabilidad y mejorar su resistencia frente a agentes externos, mientras que los elementos metálicos serán limpiados, tratados y protegidos para frenar los procesos de oxidación. El objetivo es garantizar una conservación rigurosa de piezas que permanecen expuestas durante todo el año a las condiciones ambientales propias del entorno urbano.

Cierre temporal

La ejecución de las obras de restauración corre a cargo de la empresa Ibaizabal Técnicos y Obras SLU, adjudicataria del contrato por un importe total de 30.876 euros. En una primera fase, el monumento permanecerá cerrado al público del 25 de mayo al 14 de junio por los trabajos de rehabilitación.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha señalado que “hemos apostado desde el principio de mandato por la recuperación de nuestro patrimonio histórico. Por ello, desde el Ayuntamiento estamos realizando actuaciones en los principales edificios históricos de la ciudad para recuperarlos”. “Ahora, esta actuación mejorará la imagen de uno de los edificios más visitados de la ciudad que se suma a otras que ya se han hecho en otros monumentos como la Torres de Quart y La Lonja”, ha añadido.

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Las Torres dels Serrans están declaradas como Bien de Interés Cultural (BIC) desde junio de 1931, cuentan con una superficie total de 1.376 metros y su construcción entre 1392 y 1398 se llevó a cabo por el maestro cantero Pere Balaguer sobre una puerta anterior. Toda su construcción está documentada en los libros de obras de la Fàbrica de Murs i Valls, conservados en el Archivo Municipal.