El PAI del Grao incorpora una fachada al mar para oficinas, hoteles y locales comerciales

El PAI del Grao, uno de los más importantes programados en València, ha sido objeto de discusión en las últimas semanas entre el Gobierno municipal y la oposición, cuyos responsables han venido destacando las virtudes y las deficiencias que observan desde su punto de vista. Ahora el Ayuntamiento de València ha querido defender una de esas virtudes, que sería la creación de una fachada empresarial en la parte que conecta directamente con la Marina de València y el puerto.

El PAI tiene una superficie de 380.000 m², en los que se construirán 3.200 viviendas y se habilitará una zona verde de 160.000 m²: 105.000 m² en el sector (Delta Verde) + 55.000 m² en el Jardín del Turia. Para equipamientos se reservan 36.000 m² y la aportación de los promotores se ha cifrado en 150,4 millones de euros. El plan incluye la prolongación de Alameda hasta el mar, así como la avenida de Francia con un puente que sorteará las vías del tren.

El gobierno municipal ha destacado sobre todo la unificación de la vivienda en torres de hasta 40 alturas, las nuevas dotaciones públicas y las zonas verdes, mientras que la oposición lamenta que se haya desvirtuado el delta verde original y se prime el negocio de los promotores privados por encima de la vivienda pública.

Pues bien, el debate sigue y el equipo de Gobierno ha querido destacar otro elemento del que no se había hablado hasta ahora. El PAI del Grao, del que acaba de abrirse el periodo de exposición pública, completará la trama urbana en el frente litoral con una nueva centralidad económica junto a La Marina, "capaz de atraer inversión y empleo de calidad a esta zona de la capital".

Conectividad del litoral

Así lo ha asegurado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, quien ha explicado que el nuevo sector “dará solución a uno de los problemas de conectividad más persistentes del litoral de València". "Los barrios de Moreras y Natzaret, separados del resto de la ciudad por el Jardín del Turia, contarán con un nuevo puente que los conectará directamente con el futuro barrio del Grao. Este puente incorpora reserva de espacio para una futura prolongación de la línea de tranvía, anticipando así la extensión de la red de transporte público hacia el litoral”, ha indicado el edil.

La avenida de Francia y el Paseo de la Alameda también cambiarán de carácter en su prolongación, ya que reducirán su número de carriles rodados para ganar espacio peatonal y arbolado gracias a los 430 nuevos alcorques previstos en todo el sector. Esta pacificación del tráfico se complementará con 6,1 kilómetros de nuevos carriles bici que enlazarán con la red ciclista de la ciudad, especialmente con el Jardín del Turia y la Vía Verde del Cabanyal.

La urbanización del sector aprovechará también parte de las infraestructuras del antiguo circuito de Fórmula 1 construido en 2008. Los tramos del trazado que coincidan con la red viaria prevista en la ordenación se reconvertirán en viales, mientras que los que discurran por las zonas verdes proyectadas se integrarán en la red de carril bici. El sector incorporará además 1.800 nuevas plazas de aparcamiento público, distribuidas de forma homogénea en la red viaria.

Creación de empresas

En lo que se refiere a la nueva centralidad económica, el concejal ha explicado que el PAI del Grao reserva 94.000 m² de edificabilidad para usos terciarios —oficinas, hoteles y locales comerciales— junto a La Marina. “Esta reserva convierte al nuevo sector en una de las grandes oportunidades de implantación empresarial de la ciudad, pues se trata de un entorno de calidad, bien comunicado y con capacidad para acoger proyectos empresariales de envergadura que hoy no encuentran ubicaciones adecuadas en otras zonas”, ha explicado.

Además, el edil ha añadido que la mezcla de usos no se limita al suelo terciario. “El comercio en las plantas bajas de los edificios residenciales y terciarios dotará al futuro barrio de los servicios de proximidad necesarios para materializar el concepto de Ciudad de 15 minutos, un entorno donde vida laboral, ocio y servicios cotidianos no requieren desplazamientos superiores a un cuarto de hora”, afirma.

Datos del PAI

● Superficie total: 380.000 m²

● Viviendas: 3.204 (534 VPP + 250 VPP adicionales en suelos dotacionales)

● Suelo público: 85% del ámbito

● Zonas verdes: 160.000 m²: 105.000 m² en el sector (Delta Verde) + 55.000 m² Jardín del Turia

● Equipamientos: 36.000 m²

● Inversión urbanística: 150,4 M€ a cargo de los promotores

● Aportación para soterramiento Serrería: 5,9 M€

● Aportación para depósito de tormentas: 4,5 M€

● Carril bici: 6,1 km

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● Aparcamiento público: 1.800 plazas