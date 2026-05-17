Los vecinos piden coordinación policial contra la "banda" de la Roqueta y más agentes en el barrio para acabar con la delincuencia que sufren. Una veintena de personas de edades comprendidas entre los 20 y 35 años llevan meses causando problemas. Los vecinos denuncian coacciones, robos y agresiones a dependientes del comercio local.

Los representantes de la asociación vecinal La Roqueta se van a reunir el lunes con el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez, para pedir un aumento de la presencia de los agentes y, sobre todo, de la coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local. Miguel Sánchez, presidente de la asociación, lamentó que no tiene sentido que, cuando el caso salta a los medios de comunicación, patrullas de ambos cuerpos trabajen a la vez descoordinadas en el barrio.

El representante vecinal insistió en que necesitan más presencia policial de forma continuada. "La situación es insostenible. No estamos ante un caso clásico de gorrillas. Son violentos. Empezamos con este problema hace dos años y medio", subrayó.

"Banda criminal organizada"

El colectivo vecinal lamenta que este grupo de aparcacoches está actuando en el barrio como una auténtica "banda criminal organizada", con aparente jerarquía y actividad concentrada durante ciertas horas. De hecho, algunos residentes han detectado que parte del grupo se desplaza en tren cuando termina su jornada, en la que se combinaría la acción de aparcar coches con las coacciones y los robos en el vecindario.

Otra parte del grupo se ha estado refugiando en un aparcamiento de la calle Xàtiva, instalado en el bajo de un edificio diseñado por Goerlich. Allí montaron un campamento improvisado con sábanas, plásticos, palets, tablones y algunos colchones. Los vecinos de este estacionamiento señalan que, además de las pernoctaciones, en el asentamiento subterráneo se ha detectado trapicheo e incluso algún incendio provocado por rencillas entre los ocupantes. Ayer, enseres de ese campamento estaban ya fuera del aparcamiento.

Actuación policial

Desde el inicio del mes de mayo, se han establecido dispositivos de vigilancia discreta en coordinación con la Comisaría Provincial con el fin de investigar el modus operandi en relación con los delitos contra la salud pública. Se ha procedido a la detención de sus autores durante varios días, aunque el informe policial concluye que sus responsables no cuentan con ningún tipo de organización para el desarrollo de esta actividad.

La propia Policía Nacional ha constatado que la situación de inseguridad del barrio viene dada por la presencia de estos aparcacoches —con sus peleas, discusiones y gritos— y por la falta de higiene y civismo en su comportamiento, lo que, sin embargo, no se traduce en un aumento de denuncias por hechos delictivos.

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Denuncias

En este sentido, Miguel Sánchez apuntó que es importante que los vecinos denuncien las amenazas y agresiones que sufren para que quede constancia. Hace varios días, una de estas personas, que suelen operar como aparcacoches, intentó que le cargaran el saldo en una tienda de móviles y, como los dependientes se negaron, presuntamente rajó la cara a uno de ellos. Supuestamente también han agredido a personas mayores y roban móviles al descuido, habitualmente a turistas, siempre según el relato de los residentes de la Roqueta.