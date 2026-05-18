Enseres acumulados y orines empañan el "aseo" del Mercado de Abastos

El conjunto arquitectónico de Javier Goerlich inició sus obras de rehabilitación hace un año. El Mercado de Abastos, uno de los puntos de referencia de la ciudad de València se encuentra en pleno proceso de "aseo" exterior e interior, tal como lo describió la alcaldesa de València, María José Catalá en su última visita al edificio hace apenas un mes.

Durante el recorrido por la instalaciones se hizo hincapié en la puesta a punto de esta joya histórica que urgía de la reposición tanto los azulejos exteriores como el pavimento, la reparación de la cúpula acristalada, repintado las vallas y repuesto las cristaleras, entre otras actuaciones.

Enseres guardados en el interior del Mercado de Abastos / Levante-EMV

Sin embargo, uno de los problemas recurrentes con los que se encuentra este emblemático emplazamiento es el desgaste de la convivencia que se produce entre vecinos y las personas que necesitan un lugar en el que pasar la noche debido a su situación de sinhogarismo. Y este roce se sigue produciendo incluso estando el lugar en plenas obras de rehabilitación.

Los residentes de la zona llevan años padeciendo los malos olores que se desprenden de los orines y defecaciones que las personas sin hogar realizan en los alrededores del mercado que acoge un centro educativo, una comisaría de policía e instalaciones deportivas.

Una esquina llena de orines junto a la zona del parque infantil de la calle Alberic / Levante-EMV

"Ahora hacen sus necesidades incluso en la parte interior aunque también hay acumulaciones en los rincones que hay en la parte del parque infantil" que da a la calle Alberic, señala una vecina del barrio a Levante-EMV. Esta residente explica que el problema no es que haya personas que se refugien en el interior del complejo durante la noche, sino que los vecinos reclaman algún tipo de solución "como unos urinarios públicos, no necesariamente portátiles" que ofrezcan un servicio para quienes viven en la calle.

Suciedad en el interior del Mercado de Abastos / Levante-EMV

"Todos los días se baldea la zona sobre las once de la mañana y se termina el hedor", explica esta vecina, pero no parece una solución que acabe de satisfacer a quienes moran en este popular barrio valenciano, "y más ahora que vamos de cara al calor y los olores se potencian", añade.

Esta testigo cuenta que las personas sin hogar que pernoctan en el mercado utilizaban los baños de las instalaciones deportivas pero que al estar cerrados por las obras, "han vuelto a hacer sus necesidades en el exterior".

La situación no es nueva, hace un par de años este periódico ya publicó la demanda de los vecinos de este antiguo mercado quienes solicitaban la intervención de los Servicios Sociales para dar una solución a quienes se ven obligados a hacer de la calle su casa.

Un barrio "descuidado"

Para quienes habitan en Abastos las preocupaciones no se derivan únicamente de quienes duermen en la calle, de hecho hacen hincapié en que la sensación de "descuido" que perciben en las calles de esta parte de la ciudad se debe entre otras cuestiones a "la falta de limpieza de cacas y pipis de perros del vecindario", una cuestión relativa más al incivismo de los dueños de las mascotas quienes además, permiten que los animales orinen en las farolas "que están que se caen" por la corrosión de estos líquidos.

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"Es q es un no parar" se lamentan porque estos vecinos también señalan la "mala situación del propio parque con columpios sin mantenimiento y sucios" y la "falta de poda de las palmeras que caen directamente en la zona de juegos infantiles".