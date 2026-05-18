València presenta su Orgullo 2026 ligado a los Gay Games y en pleno cisma con el colectivo LGTBI

El Ayuntamiento de València ha presentado una campaña institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+ 2026, una acción titulada “La meta que compartimos”, diseñada para conectar con los Gay Games que arrancarán el 27 de junio. La acción del consistorio pretende celebrar la unión por la diversidad en València a través del deporte. “Con esta campaña, queremos lanzar el mensaje de una ciudad unida por la diversidad y la libertad, en la que el deporte vuelve a ser un elemento de encuentro y celebración”, ha dicho la edil de Deportes e Igualdad, Rocío Gil.

La propuesta creativa de la campaña, elaborada por la Agencia Estimado, toma el universo visual de las carreras, a través del juego de líneas, carriles y la propia cinta de meta, como metáfora del camino recorrido por la igualdad del colectivo LGTBIQ+. “En 2026 nos convertimos en la sede de los Gay Games, una ocasión perfecta para demostrar el apoyo de la ciudad al colectivo, especialmente a aquellas personas provenientes de países donde son discriminadas y que encuentran en nuestra ciudad un auténtico espacio de libertad”, ha añadido Rocío Gil. Las piezas de la campaña se desplegarán en mupis, soportes municipales, redes sociales y medios de comunicación durante las semanas previas y posteriores al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

Esto se engarzará con la XII edición de los Gay Games València 2026, a celebrar del 27 de junio al 4 de julio, y que en esta edición valenciana suma ya más de 9.600 personas inscritas y 600 voluntarios. El programa deportivo contempla 39 disciplinas distribuidas en 46 sedes de València y su entorno, entre las que destacan instalaciones emblemáticas como el Velòdrom Lluís Puig, la Marina, L’Estadi del Túria, la playa de La Malva-rosa o el Trinquet de Pelaio.

Casualmente, minutos antes de la presentación de esta campaña, Compromís per València ha denunciado en rueda de prensa que el gobierno de Catalá “ha convertido la diversidad en un escaparate turístico mientras boicotea a las entidades que defienden los derechos LGTBIQ+ los 365 días del año”. La coalición valencianista ha cargado contra “el deterioro de la relación institucional” con el movimiento asociativo y ha anunciado una moción en el próximo Pleno municipal para exigir medidas urgentes de apoyo y reconocimiento a las entidades de la ciudad.

Papi Robles y Lluïsa Notario, concejalas de Compromís, en rueda de prensa / Levante-EMV

La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha advertido que la situación “llega en un contexto especialmente grave”, tras conocerse los últimos datos del informe Estado LGTBI+ 2026 de la FELGTBI+, que alertan del aumento de las agresiones, el acoso y los discursos de odio contra las personas LGTBIQ+, especialmente contra las personas trans. “Ante esta realidad, las instituciones tienen la obligación de proteger derechos y reforzar el apoyo al movimiento asociativo. Pero el gobierno de Catalá ha elegido exactamente lo contrario: más marketing y menos políticas públicas”, ha denunciado Papi Robles.

Para la formación valencianista, el malestar de las entidades es “un clamor cada vez más evidente”. “Las asociaciones LGTBIQ+ llevan meses denunciando el deterioro del diálogo con el gobierno de PP y Vox, el bloqueo institucional y la desaparición de políticas públicas de diversidad. Compromís hace suya esa denuncia porque lo que está pasando es muy grave: se está abandonando precisamente a quienes sostienen la lucha contra la discriminación y el odio”, ha señalado la portavoz del primer partido de la oposición.

Cambio de fecha

En ese sentido, la concejala Lluïsa Notario ha puesto como ejemplo “el desprecio sin precedentes” que supone el cambio de fecha de la manifestación del Orgullo por primera vez en muchos años. “El gobierno municipal decidió programar la gala inaugural de los Gay Games el mismo sábado en que tradicionalmente se celebraba la manifestación por los derechos LGTBIQ+. Nadie consultó a las entidades, nadie coordinó y nadie pensó en el valor simbólico y reivindicativo del Orgullo”, ha lamentado.

Notario también ha denunciado el bloqueo del convenio con Lambda, una situación que considera “de una enorme gravedad”. “Catalá quiere hacerse fotos en los Gay Games mientras ahoga económicamente a las entidades que atienden a personas vulnerables y defienden derechos cada día. El retraso injustificado del convenio con Lambda ha provocado que este año ni siquiera haya la tradicional celebración posterior a la manifestación del Orgullo, un espacio seguro y comunitario para miles de personas”, ha explicado la concejala valencianista.

"Uso propagandístico"

Desde Compromís insisten en que no cuestionan los Gay Games, una candidatura impulsada durante el gobierno de Joan Ribó conjuntamente con las entidades sociales, sino “el uso propagandístico” que está haciendo el PP. “Han vaciado de contenido reivindicativo las políticas de diversidad. Han convertido un acontecimiento que debía servir para visibilizar derechos y luchas en una operación de promoción institucional y turística”, ha criticado Notario.

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La moción que Compromís llevará al Pleno reclama, entre otras medidas, la firma inmediata del convenio con Lambda sin recortes ni dilaciones, recuperar un marco estable de participación con las entidades LGTBIQ+ y reforzar las políticas municipales de prevención de los delitos de odio, educación en diversidad y atención social.