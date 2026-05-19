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Activado el desvío de tráfico a la salida de Malilla por las obras del Canal de Acceso

Las obras de Adif afectan desde ayer, lunes 18 de mayo, a la intersección de la carrera de Malilla con Fernando Abril Martorell, en el bulevar sur

La entrada al barrio se mantiene habilitada con un carril de circulación, mientras que la salida debe realizarse por itinerarios alternativos

El desvío provisional afecta también a las líneas 8 y 18 de la EMT València

Desvío del tráfico a la salida de Malilla

Desvío del tráfico a la salida de Malilla / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El desvío provisional habilitado con motivo de las obras del Canal de Acceso de Adif para el tráfico de salida del barrio de Malilla se encuentra operativo desde ayer, lunes 18 de mayo. Estos trabajos, vinculados al soterramiento de las vías ferroviarias, afectan a la intersección de la carrera de Malilla con Fernando Abril Martorell, en el bulevar sur, y se prolongarán durante aproximadamente dos meses y medio.

Durante este periodo, se mantiene un único carril de circulación para la entrada al barrio de Malilla desde el bulevar sur. En cambio, la salida del barrio debe realizarse a través de itinerarios alternativos por la calle Oltà, la calle Isla Cabrera o la calle Isla Formentera, hasta conectar con el Camino Molí de la Fonteta o con Ausiàs March, desde donde se puede volver a enlazar con el bulevar sur.

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Desvío del tráfico a la salida de Malilla / Levante-EMV

El desvío provisional afecta también al servicio de la EMT València, concretamente a las líneas 8 y 1.

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