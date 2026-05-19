Las discotecas de Russafa recurrirán la ZAS del barrio para intentar frenar las medidas restrictivas que empiezan mañana

La Asociación por una Hostelería Responsable de Russafa, con el apoyo de la Asociación Empresarial de Discotecas de València y la Coordinadora del Ocio y Hostelería de los Barrios de València siguen en su lucha para lograr la suspensión de la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del barrio que fue aprobada el pasado 30 de abril y que provocó una fuerte respuesta de rechazo por parte de los hosteleros que trabajan en las calles afectadas.

Hoy, la asociación de empresarios de uno de los barrios más efervescentes en lo que a vida nocturna se refiere, ha anunciado que va a presentar un recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento de València. Con esta apelación la intención de las discotecas y establecimientos afectados es "la suspensión de la entrada en vigor de las medidas incluidas en la ZAS", sin embargo, desde el consistorio aseguran que las restricciones se van a aplicar desde este miércoles 20 de mayo (puesto que la aprobación definitiva ha sido publicada hoy en el DOGV) y que esta apelación "no paraliza nada". Los técnicos estudiarán el recurso y lo contestarán pero la aplicación seguirá su curso", explican desde el gobierno municipal.

Una ZAS "inconsistente y desproporcionada"

Según explican desde la Asociación de Discotecas de València la presentación de este recurso se produce tras el análisis y evaluación del estudio sonométrico realizado en 2022 y 2023 por el Ayuntamiento de València, por parte de técnicos e ingenieros de sonido cualificados, en el barrio de Russafa, particularmente en la calle Tomasos, y que "pone de manifiesto la inconsistencia de sus resultados y la desproporción entre los niveles de contaminación acústica existentes en esta calle frente a los recortes drásticos impuestos a la actividad y horarios de las discotecas en la citada calle", señalan en un comunicado.

Unos resultados, añaden, que apenas han sido capaces de detectar 13 superaciones de los niveles de ruido (de las más de 3000 franjas horarias evaluadas acústicamente) a partir de los cuatro de la mañana, en el horario de actividad exclusiva de las discotecas. "Se trata de una situación paradójica en la que la decisión de adoptar medidas excepcionales contra el ruido que atacan la actividad de las empresas va a terminar provocando un incremento de los niveles de ruido detectados en la zona", adelantan desde la asociación..

Medidas de los locales

Asimismo, los citados colectivos empresariales de las pymes del ocio y la hostelería exigen el Ayuntamiento de València que aborde la evaluación de las medidas preventivas que durante 2025 y 2026 se han venido aplicando por parte de las pymes y del propio consistorio como consecuencia de los acuerdos de la Junta de Gobierno de 14 de junio de 2024, como la implantación de los llamados 'silenciadores' o 'chalecos amarillos' que piden silencio a las puertas de los locales y de medidores de sonido, pero que, critican, "han sido ignorados por la concejalia de Mejora Climática a la hora de tomar las decisiones y diseñar el plan de medidas que debería de incluir la ZAS de Russafa".

En este contexto, anuncian la inmediata presentación de un recurso de reposición, previsiblemente mañana día en el que entra en vigor la ZAS, que incluya un nuevo plan de medidas de lucha contra el ruido y el retraso del horario de cierre de las discotecas afectadas por la ZAS con el objetivo de evitar que se incrementen los problemas del ruido en la zona.

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Según alegan desde las asociaciones de hosteleros, "la presentación implica la suspensión de la entrada en vigor de las medidas incluidas en la ZAS hasta que el Ayuntamiento de València no resuelva el recurso de reposición presentado por las asociaciones y empresas afectadas", extremo que niegan categóricamente desde el consistorio.