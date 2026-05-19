Un equipo de alpinistas trabaja a 110 metros de altura para reparar el Pont de l’Assut de l’Or

El Ayuntamiento ha comenzado las obras de reparación y mejora del Pont de l’Assut de l’Or, que cruza el Jardín del Túria por la Ciutat de les Ciències, que mejorarán la seguridad de la estructura y alargarán su vida útil. Durante cuatro meses, las obras cortarán el tráfico nocturno de la vía entre las 22 horas y las 6 horas de la madrugada, franja horaria en que se acometerán las obras, mientras que el tráfico habitual se mantendrá en horario diurno.

Los trabajos se prolongarán durante 110 días, cuentan con una inversión de 746.000 euros y se realizarán en horario nocturno para que el tráfico pueda circular con normalidad. La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada del concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha visitado las obras del puente y ha afirmado que “es uno de los puentes más emblemáticos, más significativos de la ciudad de València".

Las obras

Por lo que respecta a los tirantes de retención del puente, un equipo de alpinistas trabaja a 110 metros de altura para hacer el desbastado mecánico y la preparación superficial del metal. Posteriormente, realizarán la primera imprimación de protección base y la adherencia correcta del sistema.

En cuanto al pilón, los operarios trabajan con una superficie elevadora de 43 metros para hacer el tratamiento inicial de la estructura, que incluye el desbastado del material base y la aplicación de la primera capa de imprimación.

Trabajos de reparación del Pont de l’Assut de l’Or / Levante-EMV

En lo que se refiere a los tramos 6-7 al 9-10 sector este del puente, la cuota de 65 metros que alcanza la estructura obliga a trabajar con una grúa con plataforma de 90 metros para avanzar en el esquema de protección y consolidación de la barrera protectora de la estructura. Posteriormente, se aplicará la segunda capa de imprimación.

Obras de Pavasal

Pavasal es la empresa adjudicataria del contrato por un importe de 746.268,71 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 110 días. El proyecto técnico, que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de julio, incluye la reparación de fisuras y grietas, la sustitución de elementos de contención, la inspección de balizas y pararrayos y la mejora de los accesos al interior de la estructura.

La alcaldesa de València y el concejal de Urbanismo / Levante-EMV

El Pont de l’Assut de l’Or se sitúa entre el Àgora y el Museu de les Ciències con una apertura principal de unos 150 metros libres y un plano único de tirantes en el centro de la sección. Salvo los estribos, la estructura es completamente metálica. El pilón —fabricado en acero S460N— alcanza 117 metros de altura sobre el tablero, tiene directriz curvilínea con sección vacía variable y se desploma hacia el sur unos 60 metros. La longitud total de la infraestructura es de 324 metros.

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Las obras de reparación y rehabilitación del Pont de l’Assut de l’Or se ejecutan después de que una inspección municipal detectara problemas de corrosión, fisuras y blandones, entre otros problemas. El Ayuntamiento modificará, además, el balizamiento de la estructura para cumplir la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en materia de servidumbre aeronáutica puesto que el puente tiene una altura de más de 100 metros.