La Fiscalía investiga la vandalización del monolito en la antigua prisión de Santa Clara

El pasado mes de enero, el monolito instalado en el convento de Santa Clara, situado en la Avda. Pérez Galdós, y que fue prisión de mujeres entre junio de 1939 y abril de 1942, fue vandalizado, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. El homenaje apareció con pintadas que impedían leer y conocer el uso que se le dio a este edificio durante parte del primer franquismo: un centro de represión y tortura, donde malvivían numerosas mujeres cuyo único delito fue defender la legitimidad republicana.

Desde Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo se puso en conocimiento de la Fiscalía dicho acto vandálico y hoy se ha sabido que, mediante decreto de la Fiscalía Provincial de València, se han abierto diligencias de investigación con el fin de averiguar la identidad de los autores, dado que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito contra el patrimonio, tal y como se dispone en el artículo 263 del Código Penal.

Según señalan desde la citada entidad, este tipo de ataques contra el patrimonio relacionado con la dictadura franquista son muy frecuentes, sobre todo desde que se han visibilizado los lugares de memoria como el Convento de Santa Clara, "un lugar de represión de nefastos recuerdos entre las internas que allí estuvieron y sus familiares, que era filial de la Prisión de Mujeres de Valencia”, recuerdan en Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo.

La misma entidad lamenta además que los monolitos que identifican estos espacios como lugares de memoria aparecen habitualmente vandalizados y con un mínimo mantenimiento, “sobre todo desde que el gobierno municipal cambió de signo político”. Y denuncian: “A ello se añade que los pactos de gobierno con el partido de ultraderecha han eliminado cualquier medida o política de memoria democrática, alegando una concordia falaz que más bien parece una elegía a los tiempos oscuros de la dictadura”.

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Así, desde Acción Ciudadana contra la impunidad del franquismo argumentan que seguirán denunciando una y otra vez la vandalización de la memoria democrática, el negacionismo impuesto y cualquier intento de anular las evidencias de los cuarenta años de dictadura, represión y horror.