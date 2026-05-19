La oposición reclama más VPP y un realojo digno de los afectados por el plan de San Miguel de los Reyes

Compromís y PSPV han realizado diferentes reivindicaciones a cuenta del Plan Especial de San Miguel de los Reyes que el Ayuntamiento de València sacará a exposición pública por segunda vez, después de haber estimado algunas alegaciones planteadas por las asociaciones vecinales de los barrios colindantes.

Por una parte, Compromís per València ha mostrado su apoyo al vecindario afectado por el desarrollo y exige al gobierno de María José Catalá garantías “reales y por escrito” para que cualquier realojo derivado del PEPRI se produzca en viviendas dignas, de características similares y preferentemente dentro de los nuevos desarrollos residenciales previstos en el mismo ámbito. El plan incluye la demolición de un edificio de más de 50 años ubicado en el número 273 de la Avenida Constitución para liberar la franja central frente al Monasterio.

En este sentido, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha advertido que no se puede repetir el modelo de siempre del PP, “donde los barrios populares acaban expulsados para que unos pocos hagan negocio con el suelo”. “Hablamos de familias que llevan toda la vida viviendo allí y que no pueden convertirse en víctimas de una operación urbanística pensada para maximizar rentabilidades privadas, una situación que también hemos visto en el PAI previsto en Na Jordana. El realojo no puede ser un problema individual del vecindario, es una obligación política y social del Ayuntamiento”, ha denunciado.

El edificio residencial que el Plan Especial de San Miguel de los Reyes prevé demoler / Levante-EMV

La coalición valencianista considera especialmente importante que el gobierno municipal concrete ya los criterios y las garantías del futuro realojo , así como las características de las nuevas viviendas ofrecidas. “Exigimos que las personas afectadas sean reubicadas en viviendas equivalentes, con las mismas condiciones de dignidad y arraigo al barrio. No aceptaremos que el PP utilice el urbanismo para expulsar al vecindario mientras abre la puerta a nuevas promociones pensadas para rentas mucho más altas”, afirma Robles.

Compromís reclama también un incremento sustancial de la vivienda de protección pública prevista en el PEPRI tras analizar la documentación económica del proyecto y las alegaciones presentadas. Para la formación valencianista, el margen de beneficio urbanístico de la operación es “muy elevado” y permitiría aumentar considerablemente el parque de vivienda asequible sin comprometer la viabilidad de la actuación. Cabe recordar que el proyecto contempla la edificación de 575 viviendas, de las cuales 100 serían VPP.

Valía: "El plan da la espalda a los vecinos"

Por su parte, la concejala socialista Elisa Valía ha advertido de que el nuevo planteamiento urbanístico del PP para San Miguel de los Reyes “sigue dando la espalda a las necesidades reales de los vecinos y vecinas” a pesar de haber aceptado parcialmente algunas de las alegaciones presentadas por los socialistas.

Valía ha explicado, en este sentido, que el PP ha aceptado por ejemplo retirar de una zona inundable un edificio de 15 alturas y, en su lugar, ha decidido hacer un aparcamiento y repartir la edificabilidad en bloques de hasta seis alturas, pero insiste en seguir adelante con proyectos en los que tiene en contra a los vecinos y vecinas. De hecho, ha lamentado que se acepte ampliar el porcentaje de VPP, pero solo se haga hasta el 30% en lugar de hasta el 60% como proponían los socialistas y como se hizo en el plan del Cabanyal que diseñó el anterior gobierno progresista de la mano del PSPV.

No obstante, la edil socialista ha mostrado su preocupación porque el gobierno de María José Catalá “se niega a aceptar otras de las alegaciones que no solamente hicimos desde el Partido Socialista sino que también se hicieron desde las entidades vecinales”. En este sentido, se ha mostrado preocupada porque “el gobierno municipal insiste en obligar a los niños y niñas que juegan al Club de Fútbol Torrefiel a cruzar la ronda norte para poder hacer deporte, manteniendo el campo de fútbol a la otra parte de la ronda fuera de su barrio”.

Valía, igualmente, ha lamentado que el PP “no atienda la petición completamente razonable de los vecinos y vecinas de Orriols que pedían una plaza donde el PP insiste en poner otro aparcamiento. La desconexión de María José Catalá con las necesidades de nuestra ciudad y de nuestros vecinos y vecinas es absoluta”, ha afirmado.

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Finalmente, la concejala socialista ha criticado el modelo de ciudad del PP: “Donde los vecinos y vecinas piden plazas, piden una ciudad de plazas, María José Catalá pone aparcamientos impulsando su ciudad de los coches”.