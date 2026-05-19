Plan de choque policial para combatir la violencia en la Roqueta

Los representantes de la asociación vecinal de la Roqueta mantuvieron ayer una reunión de dos horas con el subdelegado de Gobierno en València, José Rodríguez Jurado, y en el último tramo con la delegada Pilar Bernabé, que ha llegado de otro compromiso para atender el encuentro con unos vecinos que llevan meses denunciando la violencia desatada en su barrio.

Como ha venido contando Levante-EMV, los residentes de la Roqueta llevan meses observando una escalada de la delincuencia, de la que responsabilizan a una veintena de aparcacoches con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años. Este grupo de varones coacciona a los vecinos para que paguen por aparcar junto a sus casas, roban a turistas y han llegado a agredir a personas mayores o dependientes del comercio local.

La última denuncia la han hecho los sanitarios del consultorio auxiliar del barrio, que por las tardes tienen que cerrarse bajo llave porque los mismos aparcacoches acuden al centro y exigen recetas de medicamentos que alteran el sistema nervioso. Los sanitarios han tenido ya algunos altercados y se han visto obligados a llamar a la Policía.

Así, tras la queja reiterada de los vecinos y el revuelo mediático de los últimos días, el subdelegado y agentes de la Policía Nacional se sentaron con los representantes del colectivo vecinal para trabajar en un plan de choque que disuada a los aparcacoches de seguir operando irregularmente y, de este modo, erradicar la delincuencia del barrio. El plan conste de cinco puntos.

Para emplazar, la Policía Nacional reforzará su presencia en la zona para disuadir a los citados aparcacoches. Aunque su competencia es limitada y poco puede hacer sobre el propio ejercicio del aparcar coches –el pago de un euro puede considerarse limosna y los agentes no están capacitados para actuar–, se entiende que su mera presencia desincentivará cualquier actuación sospechosa.

El segundo punto pasa por fomentar el uso del AlertCops, una aplicación móvil gratuita que actúa como canal bidireccional entre el ciudadano y los cuerpos policiales. La entidad vecinal formará en el uso de esta herramienta con la ayuda de los agentes, que participarán en las charlas. Sobre todo se animará a la participación de personas mayores y trabajadores del comercio local.

El tercer punto parte de la propia asociación vecinal y ha encontrado el respaldo de la subdelegación, aunque la competencia es municipal. Consistiría en atajar el problema de base rediseñando el estacionamiento regulado, separando y moviendo las plazas donde se generan mayores conflictos. Asimismo, los vecinos reclamarán una renaturalización para ganar espacios comunes y eliminar tráfico de agitación.

El cuarto punto también es una aspiración aparentemente ejecutable: los vecinos de la Roqueta se han informado sobre las ventajas y las complejidades jurídicas de colocar cámaras en las zonas conflictivas, del mismo modo que se ha hecho en Benimàmet u Orriols. La Policía Nacional les ha explicado que la medida ha funcionado en Orriols y ha contribuido a pacificarlo en un momento de excepcional tensión, similar al que viven ellos ahora.

Por último, el plan de choque con medidas inmediatas –como el incremento de la presencia policial– y otras a estudiar tendría como último punto la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local, algo que, según se ha explicado en la reunión de esta tarde, ya está ocurriendo. Los agentes están investigando activamente el funcionamiento de los aparcacoches y han detectado que efectivamente muchos de ellos acuden desde otros municipios en tren para actuar en la Roqueta, tal como habían denunciado los vecinos. Otros se estarían refugiando en un parking cercano.

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En aras de reforzar esa coordinación, y dado que muchas de las herramientas para atajar el problema son municipales, la entidad vecinal de la Roqueta se reunirá este jueves con los concejales Jesús Carbonell (Seguridad Ciudadana y Movilidad), Juan Giner (Urbanismo), Carlos Mundina (Limpieza) y Julia Climent (Participación). Hablarán de “inseguridad, abandono y falta de regeneración urbana”.