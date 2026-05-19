Retiran la USAP de la vigilancia en los mercadillos porque esta unidad policial "está dedicada a servicios más conflictivos"

Hace apenas unos días, los vendedores de los mercadillos de València se quejaban de que habían detectado un aumento de los robos y la delincuencia en los mercaditos después de que la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) de la Policía Local de València no llevara a cabo directamente la vigilancia durante los días que se celebran en los barrios de la ciudad. Los representantes de los vendedores ambulantes señalaban que desde después de Fallas, la esta unidad policial ha dejado de prestar ese servicio y las unidades de distrito, que les sustituye "no hacen el mismo servicio".

Rosa María Merino Ferrer, presidenta de AICSE (Agrupación Independiente de Comerciantes Sin Establecimiento), declaraba que los agentes de distrito "lo único que hacen es venir por las mañanas con la grúa para retirar coches y luego ya no están". Por esta razón, varias asociaciones, AICSE, AIVAV, Convivencia y la asociación Los Ajos, solicitaron una reunión con los concejales de Mercados y Policía Local, Santiago Ballester y Jesús Carbonell y la mantuvieron en la tarde de este lunes.

En este sentido, los ediles aseguraron que “los agentes de Policía Local de los distritos de la ciudad vigilan permanentemente los mercadillos y que seguirán haciéndolo”.

Carbonell ha explicado que “hasta el momento el control policial se realizaba por la USAP, pero debido precisamente a la bajada de hurtos en dichos entornos el servicio policial se realiza ahora por las unidades de cada distrito, dado que la USAP es una unidad dedicada a servicios que revisten mayor conflictividad”.

En cualquier caso, ha proseguido Carbonell, “si la Policía Local recibiera información acerca de algún repunte en la comisión de delitos reforzaría su presencia”.

Problemas con el aparcamiento

En cuanto al control del aparcamiento irregular en el entorno de los mercados, las denuncias practicadas en los primeros cuatro meses del año 2026 ascienden a 517, en línea con las 500 practicadas en el mismo periodo de 2024 y 2025.

Si se comparan ejercicios completos, cabe señalar que en el último año completo del gobierno anterior, que fue 2022, la cifra de denuncias ascendió a 1744, frente a las 1861 en el año 2025. “Por tanto no existe dejación de funciones en dicho control”, ha destacado el concejal de Policía Local.

Las conclusiones y compromisos a los que se han llegado durante el encuentro entre los responsables de las áreas de Mercados y Policía Local son que se seguirán manteniendo reuniones periódicas trimestrales, para evaluar la tendencia de la seguridad en los mercaditos de València; se continuará revisando y adaptando la señalética de prohibido aparcar, para mejorar la información al ciudadano incorporando códigos QR y se mantendrá el compromiso adquirido, en las reuniones mantenidas, de modificación de la ordenanza de venta no sedentaria para adaptarla a las nuevas realidades.

Reunión fructífera y fluida

Los vendedores que han asistido al encuentro lo han calificado de "fructífero y fluido" y han destacado que si bien con Ballester "se mantienen reuniones periódicas" no habían tenido la oportunidad de verse con Ballester y han celebrado que "se ha mostrado muy participativo y ha aportado soluciones e ideas, todos han colaborado para llegar a buen puerto".

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Los comerciantes se muestran muy satisfechos y confían en que "volverán a citarnos para informarnos de cómo evolucionan las medidas que se apliquen".