València estrena el 'Lugar del Recuerdo' para honrar la memoria de los bebés fallecidos en gestación o al nacer

"Este monumento era muy necesario para visibilizar este tipo de duelo y que sigue siendo un tabú", explica a Levante-EMV Rosa Ana Bonora, psicóloga y vicepresidenta de Nubesma, Asociación de apoyo al duelo gestacional y neonatal de València. Y por fin, después de años de peticiones por parte de esta entidad, el Cementerio General de la ciudad acoge en su sección 11 un 'Lugar del Recuerdo' en memoria de los bebés que fallecen durante la gestación, el parto o al poco de nacer, y "en apoyo a las personas que viven con su ausencia".

Lo cierto es que pocas situaciones se pueden imaginar que generen tanto dolor en un ser humano como la pérdida de un hijo o hija. Y a este sufrimiento se sumaba el hecho de que, "antes de febrero de 2016, la ley no contemplaba que los padres y madres de estos bebés fallecidos tuvieran el derecho a disponer del cuerpo del pequeño independientemente de la edad gestacional", explica Bonora, por esta razón y porque "hay muchas ocasiones en que las familias, bien sea, porque sus hijos e hijas murieron antes de la fecha mencionada, o por falta de información, o porque se dieron otras circunstancias, no han podido disponer del cuerpo de sus hijos e hijas, y este Lugar del Recuerdo también pretende ofrecerles un espacio, un entorno íntimo y respetuoso donde puedan elaborar su dolor, recordarlos y homenajearlos", expresa la vicepresidenta de Nubesma, asociación que ha adquirido y promovido el monumento de la memoria.

Familiares durante la presentación del 'Lugar del Recuerdo' para bebés fallecidos en la gestación, durante el parto o a los pocos días de nacer / Nubesma

València, pionera en la visibilidad de este duelo

Pocos sabrán que la ciudad de València fue la pionera en dar visibilidad a este duelo. Ya en 2019, a petición de la asociación, el ayuntamiento iluminó su edificio en color rosa y azul, el 15 de octubre, Día Internacional de la muerte gestacional, perinatal, neonatal y de la primera infancia. Hoy, el consistorio ha cedido el espacio en el cementerio municipal para la ubicación de este espacio que honra la vida de los bebés fallecidos, sirve de punto de apoyo a los familiares que no pudieron despedirse de los niños y que "tanto necesitaban este espacio para honrar la memoria de los pequeños".

La despedida es un pilar fundamental en el momento de empezar y encauzar un duelo. "Poder decir adiós a un cuerpo es un facilitador para comenzar el proceso de duelo", explica la psicóloga. "Ahora cada vez ocurre con menos frecuencia y los hospitales son muy conscientes de la necesidad de ese reencuentro, pero antes en muchas ocasiones los padres no podían despedirse de sus bebés" lo que ralentizaba los procesos para afrontar estas pérdidas.

Anualmente unas 130 familias de toda la Comunitat Valenciana contactan con Nubesma, aunque también reciben solicitudes de información de personas de fuera de la autonomía y les acompañan y asesoran para transitar no solo el duelo, sino todo el proceso burocrático que acompaña al fallecimiento de un ser querido. Porque la administración no entiende de dolor.

"Las familias se sienten muy solas y muchas veces no saben qué pasos deben dar en el tema administrativo, así que también les acompañamos en eso, en lidiar con la maquinaria de la Administración", comenta Rosa Ana.

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Desde la asociación, además, agradecen la implicación del concejal de Cementerios y Servicios Funerarios, Carlos Mundina, quien asistió el pasado sábado a la presentación del monolito.