Echa el freno: nuevos radares fijos en la ciudad de València

Habrá que aguzar aún más la vista al circular por València ante los nuevos radares de velocidad. 10 nuevas cabinas se han instalado en la ciudad bajo gestión de la Policía Local, pero no precisamente significa que todas vayan a detectar a quienes se pasan al volante.

Son 10 las nuevas cabinas (estructuras cuadradas sobre un poste con una altura similar a la de una señal de tráfico) que se han repartido por diferentes puntos de València, pero no todas guardan en su interior el sistema de grabación que sentencia a los conductores... Y es ahí donde se esconde el gran secreto que guarda la Policía Local. De las diez cabinas repartidas por la capital, solo 6 de ellas (no siempre las mismas) son las disponen de rádar y cámaras. Sin embargo, los conductores no lo saben: pueden ver las cabinas, ser consciente de que justo ahí hay un punto de rádar pero no sabe si efectivamente está operativo o no.

Además de que a estas cabinas se les suma un procedimiento más manual que está usando simultáneamente la Políca Local con 6 cinemómetros, dispositivos con tecnología capaz de detectar la velocidad de los vehículos en varios carriles a la vez y que se utilizan para controlar si se sobrepasan los límites de velocidad en directo. A diferencia de los radares de las cabinas, que graban la incidencia y la matrícula de cada vehículo al entrar y salir de cada detérminado tramo para que se pueda sancionar posteriormente al estar registrado.

Dónde están los nuevos radares

Las ubicaciones de las 10 nuevas cabinas y sus respectivos 6 radares sorpresa están localizadas en:

Avenida de los Hermanos Machado, 53 . En el cruce con la calle Vicente Canet.

. En el cruce con la calle Vicente Canet. Avenida Hermanos Machado , en el Cruce con la avenida Sant Josep Artesà.

, en el Cruce con la avenida Sant Josep Artesà. Avenida del Maestro Rodrigo, a la altura del número 84.

a la altura del número 84. Avenida Pío XII , a la altura del número 51.

, a la altura del número 51. Avenida del Cid, 61.

Camí Nou de Picanya, 49.

Avenida del Fernando Abril Martorell , en el cruce con la calle de Malilla.

, en el cruce con la calle de Malilla. Avenida López Piñero.

Avenida del Antonio Ferrandis , en el cruce con el camino de Pou Aparisi.

, en el cruce con el camino de Pou Aparisi. Avenida de los Naranjos, a la altura del número 8.

De nuevo, la totalidad de las nuevas 10 cabinas no lleva radar. Esto precisamente es lo que se busca, ante no saber donde están los 6 radares se resetará el límite de velocidad cuanto más veces posible.

Plan Vector 2026-2030

El Plan Director de Seguridad Vial 2030, conocido como Plan Vector 2026-2030, está detrás de esta y más medidas. Jesús Carbonell, concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, presentó en febrero de este año el nuevo plan vial que estará vigente por 5 años debido a la caducidad del anterior. Su objetivo principal es reducir a la mitad el número de accidentes con heridos graves y fallecidos en la ciudad de València para 2030, siendo los radares y cabinas de tráfico parte de buscar una movilidad vial más segura sobre todo en lo referido a proteger a peatones, ciclistas y patinetes eléctricos (que cuentan con sus propias medidas).

Los radares fijos que más multas impusieron el año pasado están en carreteras valencianas y este factor ha sido el denonante de fortalecer los controles de velocidad para 2026. Frente al segundo radar más sancionador de España que no superó las 73.00 multas está el de la Cañada (Paterna), con 90.766 conductores que en 2025 superaron la velocidad máxima de 120 km por hora de esa autovía. Junto a los datos de siniestralidad de años anteriores, a las motivaciones de este ambiciosa actualización del plan se añade la creciente movilidad urbana en València para la que se pretende garantizar con estas medidas una convivencia sin riesgo entre vehículos y grupos vulnerables.