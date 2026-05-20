Los graznidos dirigidos a espantar palomas y que enloquecen a los vecinos de Abastos

Los vecinos de los alrededores del Mercado de Abastos de València se mueven entre la incredulidad y la irritación. Desde hace unos 20 días aproximadamente escuchan unos inquietantes sonidos a horas, a priori, aleatorias que provienen del interior del conjunto arquitectónico que se encuentra en plena fase de rehabilitación.

Estos ruidos que "desde fuera se asemejan al silbato de un partido de baloncesto, si no te fijas bien" son en realidad graznidos y chillidos de aves rapaces. ¿Quiere decir esto que hay águilas, cernícalos o halcones campando a sus anchas por el barrio de Arrancapins? En realidad, no. Lo cierto es que se trata de una grabación que simula los sonidos emitidos por estas aves cuyo objetivo es tratar de espantar a las palomas que, estas sí, invaden cualquier rincón de la ciudad.

Esta grabación se emite desde al menos uno de los megáfonos instalados en el mercado obra del arquitecto Goerlich y lo hace, según lamentan algunos vecinos de la zona, "a cualquier hora: puede ser a las diez y media de la noche pero también a las tres de la madrugada". Los residentes de las calles que perimetran el Mercado de Abastos, es decir, Alberic, Pintor Navarro Llorens, Buen Orden y Héroe Romeu, califican esta especie de banda sonora como una "pesadilla" sobre todo durante la noche, porque tal como explican a este periódico "el volumen en la madrugada es exagerado ya que la ciudad duerme, la contaminación acústica se reduce al máximo y es entonces cuando el sonido es estruendoso", se adolecen quienes viven en el entorno.

"Hay una lista de cantos diferentes: águilas, cernicalos, gaviotas, suenan aleatoriamente durante un minuto y se corta en seco", describen los vecinos. Lo cierto es que es cuando cae la noche es el momento en el que estas rapaces virtuales se hacen más presentes porque, según la versión de estos testigos, las ondas "retumban en las viviendas colindantes al recinto y, a la vez, el pasaje de Abastos amplifica también el sonido".

Una medida para ahuyentar palomas

La anidación de palomas en el complejo de Abastos es una realidad y un incordio, entre otras cosas por la insalubridad de sus excrementos y su alta acidez que es capaz de desgastar piedra, metal y la pintura de los coches. Así que, aprovechando el proceso de rehabilitación en el que está inmerso el edificio, se están llevando a cabo pruebas con esta emisión de sonidos para comprobar si son capaces de ahuyentar a las aves. Medidas bioacústicas similares a esta se han testado anteriormente en otras localidades de la provincia de Valencia y ahora es el turno de este emblemático emplazamiento.

Según explican desde el Ayuntamiento de València, las grabaciones de las aves rapaces dependen de la delegación de los Servicios Centrales municipales y han confirmado que se está comprobando la eficacia de esta medida realizando emisiones de sonido de forma aleatoria "para que las palomas no se habirúen" y que se realizan "dentro del horario que establece la normativa local, es decir de 8.00 a 22.00 horas".

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De hecho, desde el consistorio aseguran que no constan quejas formales por registro de entrada en el ayuntamiento y que se consultó al personal del instituto de secundaria que hay ubicado dentro del complejo quienes "negaron que estas emisiones molestaran al desarrollo de las clases". No obstante, el gobierno municipal se ofrece a "revisar el desarrollo de estas pruebas acústicas" si suponen un problema para los vecinos.