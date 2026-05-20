Miles de fieles se agolpan ante la basílica para el "Besamanos": "La gente ve a la Virgen y ve a Valencia"

Miles de fieles, llegados de todas las partes de la provincia de Valencia, participan desde primeras horas de la mañana en el tradicional "Besamanos" a la Virgen de los Desamparados, que culmina las celebraciones del día de la patrona. Dicen los organizadores que la cola a las seis de la mañana no se había visto antes, aunque es tradicional que los primeros ciudadanos lleguen casi un día antes de abrirse las puertas de la basílica. "Las colas llegaban ya hasta el Miguelete", aseguraban los organizadores.

La previsión es que el acto se prolongue hasta bien entrada la noche y termine con el paso del último de los fieles, de manera que nadie se quede sin ofrecer sus plegarias a la Virgen. Y tendrán que soportar las colas, un año más, sin el toldo y sin protección alguna, en un día en el que las temperaturas están siendo las grandes protagonistas. "La gente viene con paraguas y los voluntarios reparten botellas de agua", ha explicado Melchor, el sacerdote que rige el acto, que recuerda que los últimos años ya viene siendo así.

Orden y silencio en el interior de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. / Levante-EMV

A a la entrada al templo hay una cola general y otra para enfermos y personas impedidas, y luego hay entradas especiales como la Escolanía y otras entidades. Y no hay un protocolo particular ante la Virgen. "Lo que hay es muchas historias, porque para ellos es muy importante", asegura Melchor.

María Dolores, la camarera, ha explicado, por su parte, que el manto es un regalo a la virgen, como todos. Este en concreto lo regalaron los tunos en su cuarenta aniversario. "Es muy bonito, está muy bien conservado y merece estar en el besamanos. La tela podría haber sido comprada este año. Está muy bien conservado. Es un brocado clásico con flores, que no pasa en el tiempo", ha explicado.

También la cuidadora de la imagen asegura que es uno de los besamanos más numerosos que recuerda. "No es normal que la cola llegara al Miguelete como este año. Hay gente de todos sitios", certifica.

Devoción de un pueblo

Y si hubiera que explicar la devoción del pueblo valenciano a la Mare de Déu, el sacerdote asegura que solo se puede explicar desde la fe religiosa. "Porque es la madre de Jesús, nuestro salvador, y porque la relación de la Virgen con València es muy especial. La gente ve a la virgen y ve a València", asegura.

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"La devoción a la Mare de Déu en Valencia es primordial", dice también María Dolores. "Los valencianos cuando nos vamos de viaje venimos a decirle adiós y cuando volvemos igual. Además, cuando la ves, tiene una carita que..." . Finalmente, recuerda que "estamos ante la Virgen de los Desamparados y todos, en algún momento, nos sentimos desamparados".