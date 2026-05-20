La limpieza y el ruido disparan las quejas ciudadanas en València un 28% en 2025

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes los informes anuales de 2025 de la Oficina de Quejas y Sugerencias, en los que la limpieza, los incidentes en la vía pública o el ruido son los principales problemas expresados por la ciudadanía. Para Compromís, que ha difundido los datos, este informe “confirma el deterioro de la calidad de vida en los barrios y el fracaso del modelo de ciudad de María José Catalá”.

Los datos oficiales reflejan un incremento del 28% de las quejas formales presentadas por la ciudadanía durante el último año, pasando de 2.421 a 3.100 reclamaciones. Paralelamente, las sugerencias para mejorar la ciudad han caído un 5,5%, una situación que para la coalición valencianista evidencia “más frustración ciudadana y menos confianza en la capacidad del gobierno municipal para resolver problemas”.

Los informes sitúan entre los principales motivos de reclamación la limpieza viaria, las incidencias en vía pública, el ruido, la jardinería o la lentitud administrativa. Solo las quejas relacionadas con la limpieza acumulan 2.160 incidencias, mientras las vinculadas a reparación de deficiencias en vía pública alcanzan las 1.806 y las relacionadas con jardinería superan las 1.100. Además, las reclamaciones por tramitación administrativa han aumentado un 40,5% en solo un año.

Para la formación valencianista, los datos desmontan el relato de “normalidad” que intenta transmitir el gobierno municipal. “Catalá gobierna pensando en la postal y los grandes eventos, pero la ciudad real está cada vez más deteriorada”, resume Papi Robles tras constatar el aumento de reclamaciones vinculadas a suciedad, ruido y mantenimiento urbano.

Seguridad y Movilidad, las más señaladas

La coalición valencianista destaca también que el área con más reclamaciones es Seguridad y Movilidad, dos áreas gestionadas por Jesús Carbonell, con 4.874 expedientes, seguida de Residuos y Limpieza con 2.937 y Urbanismo con 2.055. En concreto, la Policía Local acumula casi 3.000 incidencias y el servicio de limpieza supera las 2.300 reclamaciones ciudadanas.

Para Compromís, el problema “ya no es puntual”, porque prácticamente todos los grandes servicios municipales acumulan miles de reclamaciones y proyectan “una ciudad más dura, más burocrática y menos habitable”.

La coalición valencianista considera especialmente preocupante el aumento del 17% en las discrepancias con actuaciones municipales, un indicador que, según Papi Robles, refleja “una ciudad cada vez más alejada de las decisiones del gobierno”.

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Problemas en Fallas

Los datos anuales de 2025 reflejan ya un aumento generalizado de las reclamaciones vinculadas a limpieza, ruido, mantenimiento urbano o lentitud administrativa. Pero, además, los informes mensuales del primer trimestre de 2026 apuntan a que la situación continúa agravándose. Durante las Fallas volvieron a dispararse las incidencias relacionadas con ruido, ocupación del espacio público y molestias derivadas de eventos, con 204 reclamaciones sobre “eventos” y 195 específicamente vinculadas a la fiesta fallera. Para Compromís, los datos consolidan “un modelo de ciudad cada vez más tensionado”, donde los grandes eventos “están pasando por encima de la convivencia y la calidad de vida en los barrios”.