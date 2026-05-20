Russafa activa su ZAS: suspensión de nuevas terrazas, limitaciones horarias y discotecas abiertas hasta las 4.30 horas en 18 calles de València

La declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del barrio de Russafa de València entra en vigor este miércoles tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) con su aprobación definitiva.

La declaración de la ZAS está conformada dentro de un área que incluye 18 calles y establece una "zona de respeto" circundante con el fin de evitar los movimientos migratorios de las actividades a pesar de que las discotecas de la zona han recurrido la ZAS para intentar frenar las medidas restrictivas que empiezan hoy.

La ZAS contempla limitaciones a la actividad hostelera y de ocio y fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento el pasado 30 de abril con los votos de PP y Vox y la oposición de Compromís y PSPV. La medida delimita el área afectada, su zona de respeto y las restricciones definitivas para ambos espacios.

Según el Ayuntamiento de Valencia, la declaración supone suspender la concesión de nuevos títulos habilitantes para la instalación o ampliación de locales, paralizar las licencias para instalar ambientación musical en establecimientos y frenar la autorización de nuevas terrazas de hostelería en dominio público municipal cuando impliquen un aumento de la superficie ocupada.

La ZAS se aplica sobre un ámbito que incluye 18 calles y establece una "zona de respeto" circundante para evitar el desplazamiento de actividades a las vías próximas.

Suspensión de nuevas terrazas

La declaración de ZAS implica la suspensión de la concesión de títulos habilitantes para la instalación o ampliación de locales y determinados establecimientos, debido a la elevada concentración de actividades en la zona. También queda suspendido el otorgamiento de licencias para instalar ambientación musical en locales y establecimientos públicos destinados al ejercicio de determinadas actividades recreativas.

La medida incluye, además, la suspensión de nuevas autorizaciones para terrazas de hostelería en dominio público municipal, así como ampliaciones, modificaciones o revisiones de adaptación de las ya autorizadas cuando comporten un aumento de la superficie ocupada en las vías públicas incluidas en el ámbito de la ZAS.

El acuerdo contempla asimismo la intensificación del control del orden público mediante el incremento de los medios policiales en la zona y la constitución definitiva de una mesa permanente de trabajo. Este órgano estará integrado por representantes de la administración municipal, la federación de asociaciones vecinales, asociaciones de consumidores y entidades del sector hostelero y turístico de València, con el objetivo de analizar los efectos y la eficacia de las medidas y realizar el seguimiento de su aplicación.

Una de las dicotecas de Russafa afectada por la ZAS / Levante-EMV

Limitaciones horarias

A partir de la publicación de la aprobación definitiva de la declaración de ZAS, la ocupación del dominio público municipal con mesas y sillas solo será posible en los siguientes horarios: del 1 de marzo al 31 de octubre, de 8.00 a 00.30 horas, y hasta la 1.30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo. Durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, el horario será de 8.00 a 00.00 horas, y hasta las 00.30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Además, las tiendas de conveniencia no podrán permanecer abiertas al público entre las 22.00 y las 8.00 horas del día siguiente.

En cuanto al horario máximo de cierre de las discotecas, de domingo a jueves será hasta las 3.30 horas, mientras que las noches de viernes, sábado y vísperas de festivo podrán abrir hasta las 4.30 horas.

Las excepciones

Quedan exceptuadas de esta limitación las fiestas de Fallas, que se regirán por las fechas y horarios establecidos en el Bando de Fiestas Falleras, así como las noches de Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes.

Noticias relacionadas

La regulación legal de las ZAS está amparada por la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica; el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica; y la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.