Sergi Campillo deja su acta de concejal por Compromís en el Ayuntamiento de València

El edil del grupo municipal de Compromís, Sergi Campillo, ha anunciado que renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de València. Lo ha hecho a través de un comunicado en sus redes sociales y en un contexto de renovación en el seno de su coalición –con Mónica Oltra como nueva alcaldable–.

Campillo ha explicado en su comunicado: "Siempre he tenido claro que la política institucional ha de tener un final. Han sido años maravillosos, y de vez en cuando difíciles, en el Ayuntamiento de València. Del 2011 al 2015 como asesor del grupo municipal de Compromís, y a partir del 2015 como concejal. Haber sido vicealcalde de València con Joan Ribó es y será el mayor honor que tendré durante toda mi vida política. Para mí ha sido un inmenso orgullo dedicar estos años a la gestión pública. En la vida es importante saber cuándo es mejor cerrar una etapa para abrirse a otras y tengo la firme convicción que mi etapa como concejal finaliza ahora".

En el mismo texto, Campillo dice estar convencido de que Compromís conseguirá presidir de nuevo el gobierno municipal en 2027 y que recuperará un ayuntamiento que piense en verde, que se enorgullezca de la diversidad de la sociedad y que mire por el bien común frente a los intereses privados. "Yo ahora vuelvo a hacer política desde los movimientos sociales. Porque la política se hace desde muchos ámbitos y la institucional es una, importante pero por descontado, no la única. Nos vemos en las calles”, cierra el comunicado del edil.

Preguntado por su futuro inmediato una vez se formalice la dimisión el martes en sesión plenaria, Campillo explica a Levante-EMV que ha aprobado una oposición en la Generalitat pero aún no ha sido nombrado, algo que podría tardar meses. Sobre el momento político de la renuncia, con la vuelta a la primera línea de Mónica Oltra, antigua compañera de Iniciativa –Campillo dejó este partido en 2023 y pasó a ser independiente–, el exvicealcalde ha dicho que su decisión debe separarse de la próxima candidatura, dado que este es un proceso orgánico que todavía tiene que delimitarse. "Yo sigo siendo militante de Compromís y participaré en los procesos de elección como cualquier otro militante", ha señalado.

"La renuncia es básicamente por un cambio personal que yo necesitaba hacer", insiste Campillo. "A todo el mundo le gusta más gobernar, yo he estado 8 años, cuatro como vicealcalde. Después, la adaptación a la oposición siempre es compleja, pero yo me he sentido muy a gusto y hemos conseguido que el grupo en estos tres años, que era una transición difícil tras tener como alcalde a Joan Ribó, haya funcionado muy bien", destaca el valencianista.

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En lugar de Sergi Campillo entrará Maria Giner Albiach, 27 años. Estudió la doble titulación de Derecho y Ciencias Políticas en la Universitat de València y actualmente es técnica de la Administración General de la Generalitat, pero trabaja como técnico en el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.