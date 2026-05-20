València blinda sus playas ante un verano que empieza a hacerse notar

Tras el pequeño 'susto' meteorológico de este fin de semana en el que las temperaturas parecían más propias de otoño que de una primavera a la que queda poco más de un mes, parece que el tiempo ha vuelto a su ser y con el calor correspondiente a estas fechas, arreón térmico mediante, los visitantes se han lanzado a las playas de València. Por eso, el ayuntamiento ha adelantado una semana el inicio de la temporada de seguridad, asistencia y limpieza de los arenales de la ciudad que arranca este mismo martes.

Esta mañana de martes ha sido presentado el operativo especial que hará de la costa urbana un espacio más seguro y limpio para aquellos a quienes les gusta disfrutar del calor con los pies a remojo en la orilla.

Más agentes de policía 24/7

La alcaldesa de València María José Catalá se ha desplazado hasta la playa del Cabanyal, acompañada por la concejala de Playas, Mónica Gil, y por el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, para dar a conocer los detalles del operativo.

Entre las novedades presentadas este año se encuentra la ampliación del retén de policía que aumenta su superficie en 40 metros y que permanecerá abierto, como ya ocurría anteriormente, las 24 horas del día los 7 días de la semana durante los próximos 5 meses. Además, como ya se hizo en la campaña de 2025, el retén -ubicado en el paseo marítimo- contará con el apoyo de la Policía Nacional que desplazará un agente para tramitar las denuncias que se necesite.

En total, el operativo de playas supera este año por primera vez los 200 efectivos entre personal sanitario, socorristas, profesionales sanitarios, personal de limpieza y Policía Local, cuerpo del que cerca de 60 agentes velarán por la seguridad en las playas de la ciudad. Además, este año se cuenta también con el apoyo de los agentes de la nueva Unidad de vehículos de movilidad personal (VMP), que patrullan en patinetes eléctricos.

Más agentes de Policía Local para vigilar las playas de la ciudad / Miguel Angel Montesinos

El operativo de seguridad ha incrementado el número de efectivos tanto en las playas del Norte, con un total de 38 agentes (frente a los 34 del año pasado), como en las playas del Sur, con 22 agentes (18 el año pasado). Precisamente, la alcaldesa ha destacado cómo desde el año 2023 se ha ido incrementando la presencia policial durante la temporada de playas en un 50%, pasando de 40 efectivos –en 2023- a los cerca de 60 de este año. Además, la presencia policial se mantiene las 24 horas del día, todos los días de la semana. El dispositivo de la Policía Local cuenta con un total de 25 vehículos de asistencia (8 quads, 8 patinetes, 1 furgoneta de atención al ciudadano, 2 pick up, 2 coches patrulla y 4 motos).

Pulseras identificativas y kits de vestuario para los robos

El blindaje de las playas de la ciudad contará con un vasto ejército de personal que velará por su seguridad y limpieza. Cada día trabajarán 103 socorristas, auxiliares de baño y sanitarios, más de 60 policías y más de 40 operarios de limpieza: en total, más de 200 personas "para poder disfrutar de una playas limpias, seguras y con los mejores servicios”, explicó la alcaldesa. A ello se suman numerosos medios materiales, como las 22 torres de vigilancia, 16 postas sanitarias, 10 sillas anfibias, 62 vehículos; 25 del Operativo de Salvamento, 25 de la Policía Local de València más doce vehículos de limpieza.

El personal de socorrismo pertenece a la Cruz Roja / Miguel Angel Montesinos

Entre los medios materiales más destacables, la alcaldesa ha anunciado que la Policía Local dispondrá de 6.800 pulseras identificativas (resistentes al agua) a disposición de las familias para identificar a menores, a través de un número de teléfono de contacto, y poder localizarlos con rapidez en caso de que se pierdan. Estas pulseras estarán disponibles en el retén de la Malva-rosa.

Asimismo, también se dispondrá de kits básicos de vestuario, destinados a personas que hayan sufrido robos o hurtos de sus pertenencias, incluyendo un bonobús con dos viajes para poder regresar a sus hogares, así como unas bermudas, una camiseta, unas alpargatas y una bolsa de tela.

El jefe de la Policía Local de València, Ángel Albendín, y la alcaldesa con las pulseras identificativas para localizar a niños y personas mayores / Levante-EMV

El operativo de socorrismo cuenta con más de 100 personas cada día, profesionales de salvamento entre socorristas acuáticos, patrones de embarcación, personal técnico de emergencias sanitarias, medicina y enfermería, y auxiliares de baño adaptado. El operativo, que consta de 160 personas, estará apoyado por ambulancias y vehículos de emergencias, y las 16 postas (12 de ellas son móviles) localizadas en los 20 kilómetros de playa urbana desde la Malva-rosa hasta el Perellonet.

En total, se cuenta con 22 torres de vigilancia (todas las playas de València disponen de un mínimo de dos torres, y algunas como el Perellonet, de 5), 16 postas sanitarias, 10 sillas anfibias, 25 vehículos cada día, 7 motos acuáticas, 7 ambulancias (3 SVB y 4 SVA), 4 quads, 3 vehículos todoterreno, 3 vehículos para el transporte del personal y 1 furgoneta.

Por su parte, la concejala de Playas, Mónica Gil, ha señalado que “desde la Concejalía de playas volvemos a poner en marcha un dispositivo de playas que sitúa la seguridad, la prevención y la atención a las personas como máxima prioridad durante toda la temporada estival”; y ha añadido que “la prevención sigue siendo fundamental. Por eso, además de la vigilancia y la asistencia, trabajamos en la concienciación ciudadana para fomentar conductas responsables y una auténtica cultura de la prevención y del cuidado de la salud”.

Gil ha concluido su intervención, destacando que desde el gobierno municipal se trabaja “para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las playas de València con tranquilidad, seguridad y los mejores servicios posibles”.

El operativo de limpieza

El operativo especial de Playas 2026 incluye un apartado destinado a la limpieza, que está dotado con casi un millón de euros (941.725 €). El dispositivo comienza el próximo jueves, 21 de mayo, y se extenderá hasta mediados del mes de septiembre. Este dispositivo especial de limpieza cuenta con la participación de más de 40 operarios asistidos por 12 vehículos. Además, se han instalado más de 340 papeleras y 44 islas de reciclaje.

La alcaldesa saluda a los miembros del equipo de limpieza / Miguel Angel Montesinos

En este contexto, la alcaldesa se ha referido especialmente a la “playa-can” de Pinedo, una extensión de casi 10.000 metros cuadrados de costa, delimitados y habilitados específicamente para el acceso y baño de perros. Cuenta con duchas adaptadas a diferentes tamaños de perro (con palos para atar la correa y mangueras a presión), pasarelas de madera para proteger las patas del calor, y estacas de madera gratuitas para fijar a la arena junto a la toalla. Tal como ha explicado María José Catalá, el dispositivo estival incluye un tratamiento de acondicionado de arena, mediante operaciones de rastrillo y máquina cribadora de arena diarias.

Además, la alcaldesa ha recordado que las playas naturales del sur, desde l’Arbre del Gos a la gola de Puchol no se limpian con maquinaria desde el 1 de abril hasta el 1 de agosto para preservar la temporada de nidificación del chorlitejo. Además, la entrada de maquinaria de limpieza en la playa de la Devesa no se realiza tampoco todos los días, también por razones de carácter medioambiental.

El dispositivo de limpieza en las playas incluye la instalación y retirada de más de 340 papeleras en la arena y paseos marítimos, la limpieza manual de residuos de la arena, el cribado y acondicionamiento de la arena (limpieza fina), y la recogida de algas y cañas (cuando se producen temporales).

En las playas del sur de la ciudad (playa de Pinedo, l’Arbre del Gos, el Saler, la Devesa-Albufera y el Perellonet), el operativo cuenta con 12 operarios para vaciado de papeleras y limpieza manual en 3 furgonetas, 3 Tractores con pala y apero limpia-arenas, 2 tractores con remolque con conductor y operario para recogida de bolsas de playa y papeleras, y 1 operario turno tarde para vaciado de papeleras de los paseos. Durante la época que esté abierta la “playa-can” de Pinedo se aplicará tratamiento de acondicionado de la arena para evitar olores de orines mediante las operaciones de rastrillo y máquina cribadora de arena diarias.

Hay que destacar que las playas naturales del sur, desde Arbre del gos a la gola de Puchol no se limpian con maquinaria desde el 1 de abril hasta el 1 de agosto por la nidificación del chorlitejo y en la playa del parque natural de la Devesa Albufera (de Gola de Puchol a Gola de Perellonet) no está permitida la entrada de maquinaria de limpieza de arena todos los días del año.

Dispositivo de ayuda al baño a personas con discapacidad

El operativo especial de Playas incluye también tres puntos accesibles de ayuda al baño para personas con discapacidad, que estarán en las playas de la Malva-rosa, el Cabanyal y Pinedo. Este servicio funcionará del 1 de junio a 15 de septiembre en horario de 11:00 a 19:00 horas.

Además, en las playas del Saler y del Perellonet se presta también servicio de ayuda al baño a personas con capacidades diferentes, con el siguiente horario: en julio y agosto, de lunes viernes de 11:00 a 15:00 horas. Es necesario concertar cita llamando al teléfono 963 542 323.

En este contexto, la alcaldesa ha recordado que València es pionera en la puesta en marcha de un programa iniciado de la mano de la asociación AVAPACE, pionero en Europa, que da asistencia al baño en el mar a personas con parálisis cerebral.

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La alcaldesa ha concluido, señalando que el operativo de Playas de este año está dotado con casi 3 millones de euros: más de 2 millones para la prestación de los servicios de Salvamento, Socorrismo, Asistencia Sanitaria y Ayuda al Baño. Y otro millón (941.725 euros) para la limpieza de las playas.