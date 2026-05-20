Los vecinos piden que se amplíe el plazo de alegaciones al PAI del Grao

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de València que se amplíe el plazo para la presentación de alegaciones para el PAI del Grao, que se abrió la semana pasada con solo 45 días. La presidenta de la entidad vecinal, María José Broseta, ha registrado formalmente esta solicitud en relación con el Programa de Actuación Integrada (PAI) correspondiente al sector NPR-4 Grao, una actuación que "el Gobierno municipal plantea inicialmente recortando en espacios verdes públicos y generando más asfalto y rascacielos sin incorporar suficiente vivienda pública asequible", dice.

El periodo de información pública comenzó oficialmente el pasado 15 de mayo con una vigencia inicial de 45 días hábiles tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, la FAAVV ha pedido, amparándose en la normativa legal vigente, ampliar este periodo hasta un total de 60 días, lo que supondría una prórroga de 15 días adicionales para que los vecinos y las vecinas puedan estudiar los documentos. La solicitud se ha tramitado antes del vencimiento del plazo original y sin que ello afecte negativamente a los derechos de terceras partes.

Desde la Federación vecinal se explica que un proyecto de la magnitud urbanística del PAI del Grao requiere una cantidad ingente de documentación. "Analizar cada plan y cada detalle técnico es una tarea compleja que hace casi imposible cumplir con los plazos planteados en un primer momento", aseguran.

Recabar valoraciones

La prórroga solicitada es indispensable para que el vecindario organizado pueda contar con tiempo suficiente para recabar valoraciones. Además, este margen extra es vital para gestionar los recursos necesarios que permitan elaborar propuestas e iniciativas alternativas sólidas que respondan a las necesidades reales de los barrios afectados.

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Más allá de los trámites administrativos, la Federación de Asociaciones Vecinales de València quiere poner en valor el papel crucial que juega el movimiento vecinal en el desarrollo y la mejora constante de la ciudad. La entidad defiende que la participación ciudadana "no es un simple trámite burocrático, sino un pilar fundamental de la democracia local". Por ello, la Federación insta a la Concejalía de Planificación y Gestión Urbana a atender esta petición legítima, contando con el compromiso del Ayuntamiento con la escucha activa, permitiendo que los vecinos y las vecinas decidan con voz propia y con garantías el futuro urbanístico de su ciudad.