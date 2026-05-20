El viejo pueblo de Patraix se deteriora: caen los techos de viviendas de 400 años

El reconocido casco histórico de Patraix avanza en su deterioro sin que nadie ponga remedio. Las viejas casas, algunas con 400 años de antigüedad, se deterioran a un ritmo inaceptable para los vecinos, que aseguran que en los últimos meses se han hundido tres ellas, al menos parte de sus techumbres. Exigen, pues, una intervención definitiva para proteger esta parte histórica de la ciudad. El PAI previsto en el barrio no contempla una entrada digna a lo que fue el antiguo pueblo y tampoco contenta a los residentes, aseguran.

La caída de casas y tejados de las casas más antiguas del antiguo pueblo de Patraix es un elemento más de la necesidad de recuperar el casco histórico agravado por la falta de actuaciones públicas para la conservación, protección e impulso de un espacio histórico que se degrada por la falta de inversiones y por su conservación para poner en valor la importancia histórica de este antiguo pueblo anexionado a la ciudad de Valencia en 1870, explica la Asociación de Vecinos de Patraix.

Inversión pública

"Fue en esos años cuando el pueblo de Patraix pidió unirse a la ciudad de València, porque como pueblo no era posible mantener sus infraestructuras. Hoy, no pensaría nadie que 158 años después de esa anexión, Patraix lanza una llamada para reclamar inversiones que deberían haberse ido materializando a lo largo de los años para evitar su degradación. Esta falta de sensibilidad por nuestra historia y modelo de barrio que quiere conservar la esencia y el sentir de un pueblo que después de 4 años de la aprobación del nuevo plan urbanístico del casco histórico protegido y a la vista de la falta de inversión pública, aumenta el temor de seguir viendo como la inversión privada avanza y la intervención pública el entorno queda paralizado desde hace años", explican.

Según los vecinos, la alarma se ha vuelto a encender en los últimos meses por la falta de mantenimiento con "el deterioro por el paso del tiempo y la falta de inversión y ayudas para la rehabilitación que ha provocado la caída de 3 casas de poble en poco tiempo". Esa alarma, dicen, se ha disparado además por la presentación de un proyecto del PAI que lleva parejo la urbanización de un espacio degradado que será la entrada al barrio muy importante para el entorno y que según lo presentado no contenta a nadie".

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Ese proyecto presentado, según los vecinos, no recoge el sentir de una entrada a un núcleo histórico, a lo que fue un pueblo, donde solamente incluye una urbanización de “low cost” y que desde la asociación vecinal no comparten", lo que ha llevado a la presentación de alegaciones que "esperemos sean tenidas en cuenta por el promotor y el Ayuntamiento, si no no sería entendible hacer en ese espacio una urbanización básica y de espaldas a la ciudadanía", concluyen.