Vuelve a exposición pública el PAI de San Miguel de los Reyes tras duplicar la vivienda pública y bajar alturas

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València ha aprobado este miércoles abrir un segundo periodo de información pública del Plan Especial de San Miguel de los Reyes, dado que las alegaciones vecinales incorporadas tras el primer trámite de información pública implican modificaciones sustanciales que exigen volver a someter el documento al escrutinio ciudadano. El acuerdo da continuidad al pronunciamiento ambiental favorable de la Junta de Gobierno Local el pasado 15 de mayo, que concluyó que esos cambios no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente.

Entre los principales cambios previstos en la nueva ordenación destacan la supresión de una torre residencial de quince alturas prevista en el extremo norte del ámbito y el aumento hasta el 31 % de la reserva de vivienda protegida sobre la edificabilidad total, que supera los 67.700 metros cuadrados de techo. Este aumento supone duplicar la reserva prevista en el primer periodo de información pública, con lo que el número de unidades de vivienda protegida será de alrededor de 200 viviendas sobre las 575 previstas.

"Estamos ante un plan más equilibrado, con menos alturas, más vivienda protegida, más zona verde y un entorno a la altura del que requiere el monasterio"

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha destacado que "seguimos avanzando en la tramitación de este Plan Especial de un entorno tan único como es el del Monasterio de San Miguel de los Reyes" y ha subrayado que "hemos escuchado a los vecinos, a las asociaciones y a los servicios técnicos, y el plan que ahora vuelve a exposición pública es un plan más equilibrado, con menos alturas, más vivienda protegida, más zona verde y un entorno a la altura del que requiere el Monasterio".

Un Plan reformulado a partir de la participación ciudadana

Durante el primer periodo de información pública el expediente recibió 22 alegaciones de particulares, asociaciones vecinales, entidades deportivas y grupos políticos, junto a 10 informes de servicios municipales, 9 informes de otras administraciones autonómicas y estatales y 2 informes de compañías suministradoras. El Servicio de Planeamiento ha estimado nueve grandes cuestiones planteadas por los vecinos, lo que se traduce en cambios relevantes sobre la ordenación inicial.

La nueva propuesta suprime el edificio de quince plantas previsto en el extremo norte del ámbito, junto a la zona de Tavernes Blanques, y redistribuye su edificabilidad en edificios de seis y siete plantas, lo que reduce el impacto paisajístico y mejora la transición con la trama urbana existente. En esa misma franja norte, en la esquina con la carretera de Tavernes Blanques, se retiran los edificios residenciales previstos sobre la trama del PATRICOVA por peligrosidad de inundación y se sustituyen por un aparcamiento.

Reserva deportiva para un campo de fútbol once

El nuevo documento mantiene una reserva deportiva para un campo de fútbol once al norte de la Ronda Nord, colindante con ella y con el nuevo vial que se generará tras la peatonalización de la avenida de la Constitución a su paso frente al monasterio. La ubicación, en un tramo en el que el tráfico rodado discurre por el túnel subterráneo, facilita el acceso peatonal desde el barrio de Torrefiel y responde a una demanda histórica del vecindario.

En el entorno inmediato del monasterio, el aparcamiento previsto inicialmente al sur se separa de la fachada y se reubica sobre la huella de la propia Ronda Nord, lo que libera un nuevo espacio verde junto al monumento y evita afecciones visuales sobre el conjunto patrimonial.

El acceso al Monasterio se transforma además en un eje peatonal: la prolongación de la avenida de la Constitución, al llegar a la Ronda Nord, queda reservada al uso de los viandantes, mientras el tráfico rodado se desvía por la calle Conde de Lumiares, alejándolo de la puerta principal.

La zona sur del ámbito, al otro lado de la ronda y en el entorno de Conde de Lumiares, la plaza del Músico Espí y la avenida Hermanos Machado, donde se concentran los edificios plurifamiliares, se reordena con más zonas verdes y un nuevo equipamiento dotacional sanitario. A ello se suma la inclusión de una nueva trama de zona verde junto a la Alquería de Albors, que refuerza la protección de este Bien de Relevancia Local y mejora la transición hacia la Huerta.

El Plan mantiene también íntegra la protección de la Alquería de Tota, situada junto a la entrada principal del monasterio, aunque la excluye de la gestión urbanística al tratarse de una vivienda ya rehabilitada y ocupada por sus propietarios.

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Tras la apertura del segundo periodo de exposición pública aprobada hoy, el documento volverá al Servicio de Planeamiento para incorporar, en su caso, las nuevas alegaciones, y proseguirá su tramitación hasta la aprobación definitiva. El Plan Especial, situado entre los barrios de Torrefiel y Orriols, en el distrito de Rascanya, ordena un ámbito de 136.136 m² y contempla 575 viviendas —200 de protección pública— y 67.703 m² de edificabilidad total, con una inversión estimada de 86 millones de euros.