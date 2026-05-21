Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaProfesores FP ValenciaPérez Llorca Huelga EducaciónValencia Basket horarioNuevos radares ValenciaConcierto Aitana Roig ArenaFestivos Comunidad Valenciana
instagramlinkedin

Urbanismo

Acelerón al plan para modernizar los barrios de Tendetes y Virgen de los Desamparados

El ayuntamiento acuerda, tras una moción impulsada por Compromís, aprobar antes de final de mandato el proyecto para rehabilitar 363 viviendas y renovar más de 15.000 metros cuadrados de espacio público

Solar con tierra en una zona de Tendetes

Solar con tierra en una zona de Tendetes / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El plan para modernizar Tendetes y Virgen de los Desamparados, una zona de València tradicionalmente desamparada, parece que pegará un acelerón. Compromís per València ha impulsado una iniciativa para desbloquear la urbanización de estos barrios y el gobierno municipal ha aceptado, mediante una moción alternativa presentada en la Comisión de Urbanismo, incorporar el compromiso de intensificar los trabajos para que los proyectos sean aprobados antes de que finalice el actual mandato municipal.

La moción presentada por la coalición valencianista denunciaba la situación de abandono que arrastran estos barrios desde hace décadas, con problemas de accesibilidad, aceras estrechas, pavimentos deteriorados, falta de arbolado y escasez de espacio público de calidad. Durante el gobierno progresista encabezado por Joan Ribó, el Ayuntamiento había impulsado una actuación integral financiada con fondos europeos Next Generation que contemplaba la rehabilitación energética de 363 viviendas en 42 edificios, la renovación de más de 15.000 metros cuadrados de espacio público y una inversión global de 17,1 millones de euros.

Para Papi Robles, el acuerdo aprobado “llega tarde, pero es una buena noticia para un vecindario que lleva demasiados años esperando inversiones y soluciones reales”. La portavoz de Compromís recuerda que el gobierno de Catalá “paralizó el proyecto anterior sin ofrecer ninguna alternativa inmediata y ha dejado pasar dos años sin ejecutar ni una sola obra”.

La propuesta alternativa aceptada por el gobierno municipal compromete al Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras a intensificar los avances para aprobar los proyectos de redacción de Tendetes y Verge dels Desemparats y preparar su futura licitación y ejecución con cargo a los presupuestos municipales actuales y futuros.

La coalición valencianista considera especialmente urgente esta actuación tras el anuncio de la ampliación del IVO, una operación urbanística que comportará la pérdida de una parte importante del único gran espacio verde del barrio.

Para Papi Robles, “Tendetes no puede seguir acumulando promesas mientras el barrio pierde calidad de vida y espacio público”. La portavoz de Compromís defiende que la reurbanización “debe servir para ganar accesibilidad, sombra, árboles y espacios amables para el vecindario en uno de los barrios más densos y castigados por la falta de inversiones”.

Noticias relacionadas

Desde la formación valencianista advierten de que harán seguimiento del cumplimiento de los plazos anunciados por el gobierno municipal porque “los barrios ya no pueden esperar más anuncios ni más titulares”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
  2. Echa el freno: nuevos radares fijos en la ciudad de València
  3. Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas
  4. Sergi Campillo deja su acta de concejal por Compromís en el Ayuntamiento de València
  5. El Gobierno pedirá licencia próximamente para levantar 280 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València
  6. La 'banda' de la Roqueta se refugia en un parking a escasos metros del ayuntamiento
  7. La delincuencia en la Roqueta obliga a los sanitarios del barrio a encerrarse bajo llave
  8. València rediseña el plan de San Miguel de los Reyes: elimina las torres y mantiene 575 nuevas viviendas

Acelerón al plan para modernizar los barrios de Tendetes y Virgen de los Desamparados

Acelerón al plan para modernizar los barrios de Tendetes y Virgen de los Desamparados

Los vendedores del Mercado de Benicalap estallan contra las obras: "Estamos abandonados"

Los vendedores del Mercado de Benicalap estallan contra las obras: "Estamos abandonados"

Infraviviendas en un parking de Marxalenes: "No podemos esperar a que ocurra una tragedia"

El besamanos de la Virgen bate récord: 34.000 fieles y cierre de puertas pasadas las dos de la madrugada

El besamanos de la Virgen bate récord: 34.000 fieles y cierre de puertas pasadas las dos de la madrugada

Una discoteca de Russafa, premiada por sus medidas antirruido en plena crisis por la ZAS

Una discoteca de Russafa, premiada por sus medidas antirruido en plena crisis por la ZAS

El centre històric de Patraix reclama una intervenció urgent després de la caiguda de tres vivendes centenàries

El centre històric de Patraix reclama una intervenció urgent després de la caiguda de tres vivendes centenàries

El Congreso Fallero acepta que la directiva de la JCF la seguirá eligiendo el concejal y aparca definitivamente la "revolución"

El Congreso Fallero acepta que la directiva de la JCF la seguirá eligiendo el concejal y aparca definitivamente la "revolución"

Los extrabajadores del Consorcio que acertaron la adjudicación de dos plazas en el Puerto confirman que era voxpopuli en la zona portuaria

Los extrabajadores del Consorcio que acertaron la adjudicación de dos plazas en el Puerto confirman que era voxpopuli en la zona portuaria
Tracking Pixel Contents