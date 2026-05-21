Acelerón al plan para modernizar los barrios de Tendetes y Virgen de los Desamparados

El plan para modernizar Tendetes y Virgen de los Desamparados, una zona de València tradicionalmente desamparada, parece que pegará un acelerón. Compromís per València ha impulsado una iniciativa para desbloquear la urbanización de estos barrios y el gobierno municipal ha aceptado, mediante una moción alternativa presentada en la Comisión de Urbanismo, incorporar el compromiso de intensificar los trabajos para que los proyectos sean aprobados antes de que finalice el actual mandato municipal.

La moción presentada por la coalición valencianista denunciaba la situación de abandono que arrastran estos barrios desde hace décadas, con problemas de accesibilidad, aceras estrechas, pavimentos deteriorados, falta de arbolado y escasez de espacio público de calidad. Durante el gobierno progresista encabezado por Joan Ribó, el Ayuntamiento había impulsado una actuación integral financiada con fondos europeos Next Generation que contemplaba la rehabilitación energética de 363 viviendas en 42 edificios, la renovación de más de 15.000 metros cuadrados de espacio público y una inversión global de 17,1 millones de euros.

Para Papi Robles, el acuerdo aprobado “llega tarde, pero es una buena noticia para un vecindario que lleva demasiados años esperando inversiones y soluciones reales”. La portavoz de Compromís recuerda que el gobierno de Catalá “paralizó el proyecto anterior sin ofrecer ninguna alternativa inmediata y ha dejado pasar dos años sin ejecutar ni una sola obra”.

La propuesta alternativa aceptada por el gobierno municipal compromete al Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras a intensificar los avances para aprobar los proyectos de redacción de Tendetes y Verge dels Desemparats y preparar su futura licitación y ejecución con cargo a los presupuestos municipales actuales y futuros.

La coalición valencianista considera especialmente urgente esta actuación tras el anuncio de la ampliación del IVO, una operación urbanística que comportará la pérdida de una parte importante del único gran espacio verde del barrio.

Para Papi Robles, “Tendetes no puede seguir acumulando promesas mientras el barrio pierde calidad de vida y espacio público”. La portavoz de Compromís defiende que la reurbanización “debe servir para ganar accesibilidad, sombra, árboles y espacios amables para el vecindario en uno de los barrios más densos y castigados por la falta de inversiones”.

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Desde la formación valencianista advierten de que harán seguimiento del cumplimiento de los plazos anunciados por el gobierno municipal porque “los barrios ya no pueden esperar más anuncios ni más titulares”.