Ir al baño en el Mercado Central de València costará un euro

Miles de personas visitan uno de los emplazamientos y monumentos más emblemáticos de la ciudad: el Mercado Central. Situado en el epicentro de València esta plaza de abastos es un lugar casi sagrado para los vecinos de toda la provincia. Hacer la compra en sus paradas tiene algo de litúrgico por aquello de acceder a un edificio monumental, seleccionar nuestros puestos favoritos, reencontrarse con los vendedores de confianza y hacerlo en un entorno concurrido lo que le otorga a la experincia de una 'vidilla' extra.

Lo que sucede es que desde hace ya unos cuantos años esta concurrencia de personal se ha convertido en un quebradero de cabeza para los vendedores del mercado y la clientela habitual. La presión turística que actúa sobre Ciutat Vella se aplica inevitablemente también sobre este edificio modernista ya centenario. Cada día cientos de turistas se acercan para conocer este templo para los sentidos y esto ha generado que parte de sus recursos se hayan visto sobreexplotados. Como por ejemplo, sus baños públicos.

Al año se calcula que alrededor de cinco millones de personas pasan por sus instalaciones por lo que no es difícil imaginar la cantidad de gente que hace uso de los servicios del mercado. Esta utilización lleva aparejado un incremento lógico en los gastos de mantenimiento y limpieza. Es por esta razón que la Asociación de Vendedores del Mercado Central, responsable de estos menesteres desde el año 1986, decidió, pidiendo permiso al Ayuntamiento de València, a partir del año 2012 cobrar 0,50 euros por entrar al cuarto de baño instalando para ello unos tornos.

Sin embargo, viendo el crecimiento exponencial de los visitantes del mercado, la asociación decidió incrementar el precio del uso de los urinarios a un euro. A principios de este año desde el consistorio se recordó a los comerciantes la necesidad de iniciar los trámites pertinentes para solicitar el consiguiente permiso para el incremento de esa tarifa y suspender su cobro, volviendo a los 0,50 euros para los que sí tenían autorización.

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Tras la presentación de toda la documentación solicitada, mañana se aprobará en la Junta de Gobierno Municipal para que, ahora sí, de forma oficial y definitiva, haya que pagar un euro, con tarjeta o en efectivo, para el uso de los baños públicos del Mercado Central.