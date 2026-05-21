Una discoteca de Russafa, premiada por sus medidas antirruido en plena crisis por la ZAS

Con una recién estrenada Zona Acústicamente Saturada (ZAS), que entró en vigor hace apenas un día, el barrio de Russafa se enfrentará este fin de semana a sus primera prueba de fuego en cuestión de recorte de horarios en pleno rendimiento de ocio nocturno. Mientras los hosteleros afectados anunciaban su intención de presentar un recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento de València, entre otros motivos porque, según alegan, el consistorio no ha tenido en cuenta las medidas para paliar el ruido que han aplicado de forma absolutamente voluntaria y por un "compromiso con el entorno".

Una de estas soluciones dirigidas a reducir el impacto acústico en la calle es la figura de los 'silenciadores': personas ataviadas con chalecos distintivos que se sitúan a las puertas de los locales para pedir a los clientes que se concentran en la entrada, bien para acceder al establecimiento o bien para fumar, que bajen el volumen de su voz. Quien haya frecuentado la zona de Russafa sabrá quiénes son porque "podemos llegar a ser muy pesados pidiendo silencio", bromeaba durante una entrevista con Levante-EMV Alberto Flores, cogerente de la discoteca Picca Club.

Precisamente este proyecto, 'Los Silenciadores' ha llamado la atención del sector de ocio y le ha valido a Picca recibir el Premio Recicla la Noche otorgado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos -España de Noche- y Pernod Ricard España en la novena edición de los premios a las buenas prácticas del sector, que este año ha tenido lugar en A Coruña, declarada Capital de la Vida Nocturna de España 2026.

Mediadores especializados

Según explican desde España de Noche a través de un comunicado, el jurado de los premios ha puesto a Picca Club como "referente en la implantación de medidas eficaces contra la contaminación acústica, con la inversión en la contratación de personal especializado en mediación desde hace más de 10 años para el control del ruido en los accesos al local y su entorno de cara a mejorar la convivencia en la vía pública, una fórmula que otras ciudades españolas ya buscan replicar". El club ha invertido, señalan, en los últimos 13 años, 1.950.000 euros en mantener el dispositivo de agentes cívicos todos los fines de semana.

"Es una contradicción absoluta que una empresa sea premiada en toda España como modelo de sostenibilidad y convivencia, mientras en su propia ciudad se le apliquen recortes horarios", asegura el presidente de España de Noche, Ramón Mas.

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De hecho, antes de la gala de entrega, el grupo empresarial impulsor de la figura de los 'Silenciadores de la Noche' ha tenido un papel protagonista en la Segunda Conferencia Nacional de Ocio y Espectáculos, que se ha celebrado esta semana en la capital coruñesa.