Infraviviendas en un parking de Marxalenes: "No podemos esperar a que ocurra una tragedia"

El concejal socialista Borja Santamaría ha exigido a María José Catalá que se ponga a trabajar para solucionar los problemas que se están disparando en todos los barrios "sin que ella mueva un dedo para atender las necesidades de los vecinos y vecinas de València. Es hora de que se deje de excusas y haga algo".

Santamaría ha hecho referencia a la situación que están sufriendo Marxalenes como consecuencia de la falta de atención del gobierno municipal. En este sentido, ha alertado de unos hechos “que no pueden seguir ignorándose. En la calle de la Alquería de la Estrella varias personas se ven obligadas a dormir en garajes en condiciones totalmente insalubres. Estos espacios no están preparados para acoger personas, son infraviviendas, entornos peligrosos, sin ventilación adecuada, sin salidas de emergencia y con alto riesgo de incendio y ya hemos vivido tragedias así en nuestra ciudad. No podemos esperar a que ocurra otra”, ha asegurado.

En este sentido, ha exigido al gobierno de María José Catalá "que actúe de inmediato y ponga los medios necesarios y suficientes para ofrecer a esta personas una alternativa digna y segura porque en València nadie debería arriesgar su vida por no tener un techo".

Inacción ante los problemas de los barrios

La inacción de Catalá con los problemas que sufren los barrios, ha apuntado el concejal socialista, está provocando que estallen conflictos de convivencia por toda la ciudad. En este sentido, ha recordado que los problemas de La Roqueta derivan de la falta de acción del gobierno del PP y Vox, ya que desoyeron las reclamaciones de los vecinos hasta que el problema escaló hasta los graves problemas de convivencia que se están produciendo en las últimas semanas.

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“Catalá sigue buscando excusas porque sabe que la Policía Nacional sí que está trabajando para dar soluciones, pero ella no puede seguir mirando hacia otra parte porque los problemas que padecen los vecinos son su responsabilidad y como tal, debe atenderlos y no apartarse como hace siempre”, ha finalizado.