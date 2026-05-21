Los socialistas reclaman una intervención en el casco histórico de Patraix tras el deterioro de viviendas centenarias

La concejala socialista Elisa Valía ha denunciado hoy la situación “muy preocupante” que atraviesa el centro histórico de Patraix después del desplome de elementos de varios edificios centenarios del barrio y ha criticado la “inacción absoluta” del gobierno de María José Catalá en la conservación y protección del patrimonio histórico de la ciudad.

Valía ha señalado que los últimos incidentes evidencian “el abandono al que el gobierno municipal está sometiendo al patrimonio urbano de València” y ha advertido de que la falta de intervención pública está poniendo en riesgo tanto la seguridad de los vecinos y vecinas como la conservación de espacios históricos emblemáticos de la ciudad.

“Nos preocupa muchísimo la situación que denuncia la Asociación Vecinal de Patraix y nos preocupa también muchísimo que la señora Catalá no manifieste ninguna reacción al respecto. No sabemos si está conforme con lo que está ocurriendo, si le parece bien que se caigan las casas del Centro Histórico de Patraix. No sabemos tampoco si piensa que nada de lo que ocurra en la ciudad va con ella, pero desde el Partido Socialista hemos solicitado acceso a todos los informes de inspección que se hayan emitido desde el Ayuntamiento y también a todos los requerimientos que haya enviado el Ayuntamiento a los propietarios para exigirles que mantengan sus propiedades en condiciones de seguridad y de salubridad”, ha manifestado.

Intervención de urgencia

Para la concejala socialista, “es urgente recuperar el casco histórico de Patraix y, en cambio, María José Catalá muestra una pasividad muy preocupante con falta de actuaciones públicas para la conservación y para la protección e impulso de un espacio histórico en la ciudad de València”, ha indicado.

La edil socialista ha lamentado que el gobierno del PP “no haya impulsado ni una sola medida relevante para proteger y revitalizar el patrimonio histórico de los barrios” y ha acusado a Catalá de “mirar hacia otro lado mientras se degrada uno de los entornos con mayor valor histórico y social de València”.

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En este sentido, Elisa Valía ha reclamado al Ayuntamiento que actúe “de manera inmediata” para garantizar la seguridad de los inmuebles afectados, reforzar las labores de inspección y poner en marcha un plan específico de conservación y recuperación del centro histórico de Patraix que permita proteger su identidad y evitar nuevos episodios de deterioro.