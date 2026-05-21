Los vendedores del Mercado de Benicalap estallan contra las obras: "Estamos abandonados"

"Llevamos dos años empantanados con estas obras" y los vendedores del Mercado de Benicalap están hartos. El cabreo no tiene su origen tanto en las tareas de reforma del edificio de la concejalía de Servicios Sociales con el que comparten ubicación sino porque "nos sentimos abandonados y no nos tienen en cuenta para nada" pese a que las obras interfieren directamente en su horario y en su proceso de trabajo.

El último 'enganchón' se ha producido esta mañana de jueves cuando al disponerse a sacar el género que tienen almacenado en las cámaras frigoríficas del sótano, los comerciantes "nos hemos encontrado con la rampa picada y dos trabajadores de la construcción impidiéndonos el paso", explica Óscar Torres, presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado de Benicalap.

Parece que la situación se ha recrudecido en los últimos tiempos porque no existe comunicación con una de las responsables de la obra. "Todo se solucionaría avisándonos con un poco de antelación de lo que van a hacer", lamenta, porque lo que ha sucedido durante esta jornada es que se han encontrado por sorpresa con que la rampa de acceso por la que descienden transpaletas, carros y personal cargados con productos estaba impracticable y no contaba ni siquiera con una solución alternativa.

"Podrían haberla dejado preparada ayer por la tarde porque saben de sobra que nosotros a las 15.00 horas ya hemos acabado y así hoy hubiéramos podido trabajar sin problema", porque lo que ellos quieren es eso, trabajar.

Según explica Torres, él mismo ha contactado con el concejal de Mercados Municipales del Ayuntamiento de València Santiago Ballester para pedirle "que ponga algo de orden" pero parece que por el momento no se han tomado cartas en el asunto y esta escalada de tensión va en aumento. "Nos dicen que van a arreglar la situación pero yo ya no me creo nada", concluye.

El ascensor 'fantasma'

Al hecho de tener parte del inmueble patas arriba y con una nube de polvo invadiendo 'zonas sensibles' del Mercado de Benicalap, se suma otra piedra en el camino: llevan desde hace tres semanas con un ascensor averiado y nadie lo arregla porque, tal como explica el presidente del mercado "al parecer no está resgistrado en ningún sitio ni dado de alta y nadie se hace cargo", así que tienen que apañárselas sacando la mercancía por la calle para poder guardarla en las cámaras.

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Con respecto a este nuevo episodio de problemas en el mercado municipal, el concejal socialista Javier Mateo se ha manifestado exigiendo que "alguien se ponga al frente de una obra que está afectando a la labor de los pequeños comerciantes y vendedores del mercado, y que el gobierno de María José Catalá sea proactivo y no reactivo. Que no haga falta que tengan que salir los vendedores en la prensa o la oposición denunciando la situación para que se solucionen los problemas. Porque no basta con decir que todo se va a arreglar, hay que arreglarlo y la señora Catalá es quien tiene que hacerlo”, ha finalizado.