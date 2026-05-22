Cuatro millones para reparar los colectores de La Torre tras la dana: dislocación de tubos y paredes desmoronadas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha adjudicado este viernes las obras de reparación de la red de colectores de La Torre (Pobles del Sud), que resultó gravemente dañada como consecuencia de las inundaciones generadas por la dana de otoño de 2024. Para ello, el Ayuntamiento ha destinado una partida presupuestaria de 4.011.385 euros. La empresa adjudicataria, Acciona Agua, dispondrá de 12 meses para acometer las obras. El área de la pedanía afectada por las obras es la zona comprendida entre la avenida real de Madrid por el este, la calle Castell de Corbera por el oeste, la calle Pintor Joan Miró por el norte y por el sur, la carretera CV-407.

Esta actuación, promovida por el concejal delegado del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, tiene como objetivo subsanar las diversas deficiencias detectadas en la red de alcantarillado que no son subsanables mediante actuaciones puntuales de limpieza y reparación. De hecho, fue precisamente el personal técnico municipal el que detectó una serie de problemas estructurales de los colectores y acequias existentes en la zona centro de La Torre, durante los trabajos extraordinarios de mantenimiento y limpieza en la red de saneamiento llevados a cabo tras las inundaciones.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 27 de junio de 2025 el proyecto técnico, redactado por la Sección de Explotación de Saneamiento Integral del Servicio del Ciclo Integral del Agua. Posteriormente, el 3 de octubre del año pasado, el órgano colegiado acordó disponer la apertura del procedimiento de adjudicación. Con este contrato el Ayuntamiento pretende subsanar una parte de los diversos daños acontecidos a partir de la dana del 29 de octubre de 2024, y cabe incluirla dentro de las diversas actuaciones previstas sobre el alcantarillado de las pedanías de València afectadas por la catástrofe.

Red muy afectada

La red de colectores de la zona centro de La Torre presenta problemas estructurales importantes como dislocación de tubos, perdida de morteros en hormigones y revocos en fábricas de ladrillos con desmoronamientos de las paredes, así como deficientes conexiones de acometidas y albañales, que degeneran en ausencia en la estanqueidad, escasa pendiente y reducción de la capacidad con retenciones de aguas fecales, tal como han podido acreditar los servicios municipales.

Destrozos en las tuberías de La Torre por la dana. / Levante-EMV

El proyecto técnico detalla que “las enérgicas y continuadas tareas de limpieza de los colectores mediante camiones con impulsión de agua a alta presión, necesarias para eliminar un lodo muy pegajoso, así como la situación de inundación del terreno que ha podido ejercer tensiones negativas sobre el alcantarillado, son las causas de los deterioros encontrados en los colectores existentes, o, al menos, de la degradación sustancial de condiciones anteriores”.

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Las inundaciones de la dana afectaron especialmente a los colectores antiguos, realizados con tubos de hormigón o incluso en cajeros de distintos materiales, como ladrillo u hormigones pobres no sulforesistentes. Respecto al resto de zonas de esta pedanía de Pobles del Sud, el personal técnico municipal ha comprobado que el sector oeste, correspondiente a la urbanización de Sociòpolis, con origen en la primera década del siglo, se realizó con colectores de materiales plásticos y no se han encontrado deficiencias en los mismos. Los sectores este y sur serán objeto de otro proyecto.