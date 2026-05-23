Comienza la limpieza 'a fondo' de las calles de València

El Ayuntamiento de València ha comenzado este sábado el Plan de limpieza intensiva en las zonas con mas afluencia de gente de la ciudad que se va a llevar a cabo durante el verano en diferentes calles de València y que se realiza los sábados de 6 a 10 horas de la mañana.

“Con este Plan nos exigimos redoblar esfuerzos en limpieza y reafirmamos nuestro compromiso con una ciudad limpia, reforzando la misma en periodos con elevadas temperaturas y mayor afluencia de gente en las calles. Por eso pedimos la colaboración de vecinos y comercios en muchas de estas zonas para la retirada de vehículos y que así se pueda llegar hasta el último rincón de nuestras calles”, ha señalado la alcaldesa de València, María José Catalá, en el inicio de los trabajos esta misma mañana.

Eliminación de pintadas en las fachadas / Ayto València

Estos trabajos incluyen limpieza con agua y producto desinfectante y/o desengrasante, barrido mecánico y posterior baldeo de aceras y calzadas, lavado exterior de contenedores y papeleras, hidro-limpieza de alta presión para eliminar manchas, pintadas y trabajos para ultimar la limpieza de zonas menos accesibles en baldeos periódicos al haber vehículos aparcados. También participa en el dispositivo la brigada antigrafiti.

Para este Plan Intensivo de Verano se destinan 61 operarios, entre servicio ordinario y de refuerzo, 15 Carros de barrido manual con sopladora, 7 Barredoras mecánicas, 8 Cisternas de baldeo, 4 Camiones volquete, 9 Hidrolimpiadoras, una máquina de vapor, una mochila chicle y 3 máquinas desbrozadoras.

Esta actuación se realiza en coordinación con las áreas de Movilidad y Policía Local y en algunos tramos de calles se realizará baldeo la noche anterior para no perjudicar la circulación movilidad de los autobuses, por ejemplo, en aquellos tramos de solo un carril de circulación.

Los trabajos han comenzado en las tres zonas en que se divide el servicio de limpieza urbana. Así, cada sábado se actuará en tres zonas de la ciudad, de forma simultánea. “Cuando la actividad de la ciudad arranque los sábados gran parte de ella que tendrá una gran actividad durante el fin de semana ya habrá sido limpiada a fondo”, ha apuntado Catalá.

Este mismo sábado se han comenzado los trabajos en la calle Ángel Guimerá, en la avenida Burjassot y en la calle Escultor José Capuz. En los casos de una calles largas, los trabajos se dividen y comienzan de forma simultánea por ambos extremos de la calle.

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Por último la alcaldesa ha recordado que “mantener València limpia es trabajo de todos y debemos hacer un uso correcto de contenedores, papelearas o el servicio de recogida de muebles y enseres. Valencia es nuestra casa y tenemos que cuidar todos de ella”.