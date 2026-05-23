La reforma del edificio de Campanar ultima los últimos trabajos en las viviendas

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado, junto a propietarios de las viviendas del edificio de Campanar que sufrió un gravísimo incendio en 2024 y representantes de la empresa constructora, los trabajos de rehabilitación del edificio que avanzan a buen ritmo a falta de algunas estancias e instalaciones dentro de las viviendas. De hecho, en septiembre terminará la rehabilitación de la fachada y a finales de diciembre, según afirma el consistorio, podría estar listo para acoger a los vecinos de nuevo.

El Ayuntamiento de València concedió hace un año la licencia para su rehabilitación y la concejalía "trabajó contrarreloj para dar la licencia en tiempo récord para que los vecinos pudieran volverán a sus casas", ha dicho Catalá, quien ha especificado que en estos momentos están finalizadas las reparaciones estructurales y más de la mitad de los trabajos de la fachada ventilada están realizados. La previsión es que su ejecución podría finalizar a finales de verano, mientras que los interiores de las viviendas están prácticamente acabados y esta semana han empezado a colocarse el pavimento. El montaje de las cocinas comenzará en junio.

Durante la visita se ha podido comprobar que los vestíbulos del ascensor colocados y se encuentran varias plantas con las viviendas enlucidas y se está empezando a dar la primera capa de pintura.

“Creo que la colaboración entre el Ayuntamiento y los propietarios ha funcionado muy bien y estamos orgullosos de cómo los trabajos van a buen ritmo. La previsión es que a finales de año se terminen las obras y a partir de ahí, los vecinos puedan ir regresando a su casa, algo que nos llena de esperanza y de ilusión”, ha señalado la alcaldesa.

Catalá ha recordado que el ayuntamiento “ha cambiado la ordenanza de licencias, exigimos la ficha técnica para las comunidades para que los bomberos tengan toda la información del edificio, o bonificado el 95% del ICIO para facilitar que comunidades pudieran cambiar sus fachadas, algo que han hecho los vecinos de Campanar y que se han podido ahorrar medio millón de euros”

Para Catalá “ese trabajo conjunto ha hecho que este esta comunidad y este edificio “sea un ejemplo de materiales, distribución y medidas reforzadas para tener la máxima protección ante circunstancias extremas. Han tomado decisiones más valientes y este 2026 será especial para todos si acaba la obra y pueden volver a sus casas”

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Por su parte el Presidente de Aproicam, Enrique Salvador ha agradecido al Ayuntamiento la celeridad con la que aprobaron la licencia para comenzar los trabajos de rehabilitación, sino cuando sucedió el incendio, la reubicación delos vecinos y vecinas en el barrio de Safranar”, y ha explicado que sigue la coordinación con el Ayuntamiento “de cara a las licencias y permisos que se han de tramitar al final de la obra para que los vecinos vuelvan a sus casas lo antes posible”.