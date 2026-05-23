Los socialistas arrancan la campaña a 365 días de las elecciones: Bernabé se rodea de Morant y Abel Caballero en un ‘no-mitin’

La mañana comenzó con el reparto de bocadillos para almorzar. Blanco y negro o el ‘Pilarín’, de esgarraet con alioli. En ese entorno, cargos locales, autonómicos y nacionales del PSOE se han reunido en el Parque Santiago Díaz de L’Hort de Senabre para reconectar con la ciudadanía en un acto distendido, tal como anunciaban en la convocatoria: “Esmorzar popular i no-mitin”.

En ese ‘no-mitin’, todo ha girado en torno a la candidata al Ayuntamiento de València, Pilar Bernabé, que ha estado arropada por dos referentes del partido: la candidata “y amiga” a la Generalitat, Diana Morant, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Él ha sido el encargado, como hará pronto en su ciudad, de encender un gran cartel luminoso donde se ha podido leer ‘Pilar alcaldesa’.

El acto ha sido una conversación entre la aspirante a la alcaldía y el ya consolidado alcalde, en un tono relajado conducido por Pepa Cases. En ese diálogo se han ido abordando entre la risa y la formalidad una serie de medidas que Bernabé quiere aplicar en la ciudad cuando gane las elecciones: todo iniciativas en favor de la ciudadanía, como más zonas verdes -el corredor verde del sur de València como medida estrella-, menos vehículos y más espacios para la ciudadanía.

En esto Caballero tiene un máster, tal como el mismo ha dicho, al reconocer que una de las primeras medidas que impulsó fue “instalar 4.500 bancos en las calles para que la gente se sentara, porque en Vigo no había”. “Bancos, escaleras mecánicas, rampas, zonas verdes y todo en una ciudad en la mejor bahía del mundo con vistas a Nueva York”, ha dicho en su habitual tono de broma.

“Quedan 365 días para las elecciones y no voy a hacer una campaña como las de siempre, no quiero hacer las cosas de una candidatura tracidional: quiero escuchar y conversar con el vecindario y con mis compañeros de ciudad, quiero ser alcaldesa de València, ese es mi único deseo”, ha dicho Bernabé.

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Entre el público, además de unos 500 valencianos que se han acercado a almorzar a este no-mitin, se ha visto al presidente provincial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, a la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, diputados nacionales como Víctor Camino, diputadas autonómicas como Mercedes Caballero y concejales de varios municipios valencianos, incluida València, para arropar a su próxima candidata.